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Kocaeli Sportif atağa kalktı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 13’ncü Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması heyetini makamında kabul etti.
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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 13’ncü Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması heyetini makamında kabul etti. Kartepe Belediyesi, Amatör Balıkçılık Federasyonu (ABAF) ve Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından düzenlenen 13. Ulusal ve Uluslar Arası Sazan Balığı Tutma Yarışması 1-8 Kasım 2019 tarihleri arasında Sapanca Gölü’nde gerçekleştirilecek. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Amatör Balıkçılık Federasyonu (ABAF) ve Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Engin Uztürk ve yönetim kurulu üyelerini makamında misafir etti.

UZTÜRK BİLGİ VERDİ

Ziyarette konuşan ABAF Başkanı Engin Uztürk, “Kesintisiz bir uluslar arası yarışma yapılmaktadır. Birçok ülkeden yarışmacılar katılmaktadır. 35 sektörde yarışmalar yapılacaktır. Kartepe İlçemizde yapılan bir yarışmadır. Buradan çıkan sonuçlar ile dünya şampiyonasına gidilecektir. Türkiye’de düzenlenen tek organizasyondur. Dünya şampiyonasının Türkiye’de yapılması için talepte bulundu. Bunun için de herkesin desteği bizim için çok önemlidir” dedi.

35 TAKIM KATILACAK… ÖDÜLLER YÜKSEK…

35 takımın katılacağı 13. Ulusal ve Uluslar Arası Sazan Balığı Tutma Yarışmasında birinciye 35 bin TL, ikinciye 17 bin TL, üçüncüye 8 bin TL, En büyük balığı tutana 5 bin TL para ödülü verilecek. Sapanca Gölü çevresinde 35 sektör kurulurken, her sektör için kuralar çekilecek. Her sektör de en az iki en fazla dört kişi yarışabilecek.

Bugün 13:17 TSİ - Spor

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