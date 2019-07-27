Yaz okuluna sürpriz ziyaret

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den Gebze’nin en eğlenceli okulunda eğitim gören çocuklara sürpriz ziyaret. Gebze Belediyesi ücretsiz Yaz Okulu’nda eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Toplam 17 branşta verilen kurslara kayıt yaptıran ve ilgi alanlarına uygun şekilde usta öğreticilerinden eğitim alan öğrencilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, çocuklarla sohbet etti, bol bol fotoğraf çektirdi. Güzel Gelecek Akademisi, İstasyon, Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi ve Gebze Spor Salonu’nda devam eden eğitimlere katılan öğrencileri ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e çocukların ilgisi yoğun oldu.