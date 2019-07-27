Kentimizin en önemli spor insanlarından biri olan futbol antrenörü ve beden eğitimi öğretmeni Göksel Ali Argun, ülkemizin en önemli alt yapı kulüplerinden biri olan Güneşspor ile yollarını birleştirdi. Önemli bir anlaşmaya imza atan her iki taraf da, ülkemizin büyük futbolcularını yetiştirmeye devam edecek.
Bugün 13:18 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:20 TSİ
Göksel Ali Argun Güneşspor’da
Kentimizin en önemli spor insanlarından biri olan futbol antrenörü ve beden eğitimi öğretmeni Göksel Ali Argun, ülkemizin en önemli alt yapı kulüplerinden biri olan Güneşspor ile yollarını birleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz