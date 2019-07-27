Göksel Ali Argun Güneşspor’da

Kentimizin en önemli spor insanlarından biri olan futbol antrenörü ve beden eğitimi öğretmeni Göksel Ali Argun, ülkemizin en önemli alt yapı kulüplerinden biri olan Güneşspor ile yollarını birleştirdi. Önemli bir anlaşmaya imza atan her iki taraf da, ülkemizin büyük futbolcularını yetiştirmeye devam edecek.