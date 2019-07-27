Halıdere’ye ‘Hasan Çetin’ damgası!..

Kentimizin önemli amatör spor kulüplerinden Halıderespor’da, tecrübeli ve beyefendi teknik adam Hasan Çetin yönetiminde altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Halıderespor Antrenörü Hasan Çetin ile Erhan Topal önderliğinde devam eden çalışmalarda, kırmızı beyazlı gençler tempolu bir şekilde çalışıyor. Halıderespor’un sahil kenarında bulunan spor tesislerinde çalışmalar her gün saat 18.00’de başlıyor.

ALTUNTAŞ: GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ

Halıdere Spor Tesisleri’nde gerçekleşen çalışmalara bir çok sporcu katılırken altyapı çalışmalarında her geçen gün tempo artıyor. Halıderespor Başkanı İbrahim Altuntaş çocukların bir dediğini iki etmezken, tecrübeli antrenör hasan çekin ise “Kulübümüzün altyapısında yapılan çalışmalara katılan gençler arasında çok yetenekli isimler var. Bu yetenekli gençlerden yeni isimler kulübümüzde farklı yaş kategorilerinde forma giyecek. Gençlerimize güveniyoruz” dedi.