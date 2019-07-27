Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:41 TSİ- Asayiş G: Bugün 15:44 TSİ

Trafikte kamyonet kasasından taşan baraka tehlikesi

Başiskele'de galvaniz sacdan yapılan baraka, taşındığı kamyonetin kasasına küçük geldi. Kasadan taşan baraka nedeniyle kamyonetin yan şeridinden gelen sürücüler, araçlarıyla yolun sağına kaçtı.
mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Başiskele Karadenizliler Mahallesi'nde D-130 yolu kenarındaki yan yolda ilerleyen kasasında galvaniz sacdan yapılan baraka bulunan kamyonet trafiği tehlikeye düşürdü. Kamyonetin kasasındaki kapaklar açılarak aşağı indirilirken, kasasına konulan baraka dışarı taştı. Karşı yönden gelen sürücüler, barakayı görünce araçlarıyla yolun sağına kaçtı. Kamyonet bazı araçları sıyırarak geçerken, tehlikeli yolculuğuna devam etti. Tehlikeli yolculuk, bir sürücünün cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Bugün 13:41 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
02

Alaattin - bu şekilde trafiğe çıkan kişiye insan denirmi.bu canavardan öte birşey.bu adamın ehliyetini ilelebet iptal etmeli.buna vatandaşlık nufus kağıdı bile fazla.ben diyorumki toplumun huzur ve güvenini bozan toplumu rahatsız edici tutum ve davranışlarda bulunan devletin koyduğu kural ve yasakları takmıyan ,insan hayatını hiçe sayan canavar ruhlu ipsiz sapsız serseri tipleri ALLAH ıslah etsin ıslah olmayanlar en şiddetli şekilde belalarını bulsunlar

Yanıtla . 0Beğen 27 Temmuz 14:40
01

Ersoy Kandemir - Başiskele kaymakamını bu yolların güvenliği konusunda kaç kere uyardığımı hatırlamıyorum,ilçe emniyet müdürülüğü ve tüm kolluk birimlerini trafik konusunda daha dikkatli olmaya davet ediyorum ediyorum.

Yanıtla . 0Beğen 27 Temmuz 14:20

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Trafikte kamyonet kasasından taşan baraka tehlikesi mask
Trafikte kamyonet kasasından taşan baraka tehlikesi
Gölcük'te intihar! Kendini ceviz ağacına astı... mask
Gölcük'te intihar! Kendini ceviz ağacına astı...
Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu! mask
Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu!
Ali Haydar Bulut'u vuran şahıs yakalandı! mask
Ali Haydar Bulut'u vuran şahıs yakalandı!
İstanbul'da 40 milyon liralık kaçak lüks araç operasyonu mask
İstanbul'da 40 milyon liralık kaçak lüks araç operasyonu
Yangında külde dönen prefabrike evdeki aile son anda kurtuldu mask
Yangında külde dönen prefabrike evdeki aile son anda kurtuldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ali Haydar Bulut vuruldu! mask
Ali Haydar Bulut vuruldu!
Kocaeli’de hayat pahalılaşıyor mask
Kocaeli’de hayat pahalılaşıyor
Bu pastanedeki poğaçalar, Türk'e 1, Suriyeli'ye 5 TL mask
Bu pastanedeki poğaçalar, Türk'e 1, Suriyeli'ye 5 TL
Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu! mask
Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu!
Gölcük'te intihar! Kendini ceviz ağacına astı... mask
Gölcük'te intihar! Kendini ceviz ağacına astı...
Lastik fabrikasında büyük yolsuzluk mask
Lastik fabrikasında büyük yolsuzluk

GALERİ

Bakır telden sanat eserleri üretiyor mask
Bakır telden sanat eserleri üretiyor
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı mask
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı
Eski ortağını kahvehanede kurşunladı mask
Eski ortağını kahvehanede kurşunladı
Enes Cengiz: Ben maganda değilim mask
Enes Cengiz: Ben maganda değilim
Hobi olarak başladığı resimde Almanya'da sergi açacak mask
Hobi olarak başladığı resimde Almanya'da sergi açacak
Derince'deki eski eş cinayeti anları güvenlik kameralarına yansıdı mask
Derince'deki eski eş cinayeti anları güvenlik kameralarına yansıdı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL