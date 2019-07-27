Başiskele Karadenizliler Mahallesi'nde D-130 yolu kenarındaki yan yolda ilerleyen kasasında galvaniz sacdan yapılan baraka bulunan kamyonet trafiği tehlikeye düşürdü. Kamyonetin kasasındaki kapaklar açılarak aşağı indirilirken, kasasına konulan baraka dışarı taştı. Karşı yönden gelen sürücüler, barakayı görünce araçlarıyla yolun sağına kaçtı. Kamyonet bazı araçları sıyırarak geçerken, tehlikeli yolculuğuna devam etti. Tehlikeli yolculuk, bir sürücünün cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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Trafikte kamyonet kasasından taşan baraka tehlikesi
Başiskele'de galvaniz sacdan yapılan baraka, taşındığı kamyonetin kasasına küçük geldi. Kasadan taşan baraka nedeniyle kamyonetin yan şeridinden gelen sürücüler, araçlarıyla yolun sağına kaçtı.
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Yorumlar
(2 )
Alaattin - bu şekilde trafiğe çıkan kişiye insan denirmi.bu canavardan öte birşey.bu adamın ehliyetini ilelebet iptal etmeli.buna vatandaşlık nufus kağıdı bile fazla.ben diyorumki toplumun huzur ve güvenini bozan toplumu rahatsız edici tutum ve davranışlarda bulunan devletin koyduğu kural ve yasakları takmıyan ,insan hayatını hiçe sayan canavar ruhlu ipsiz sapsız serseri tipleri ALLAH ıslah etsin ıslah olmayanlar en şiddetli şekilde belalarını bulsunlar
Ersoy Kandemir - Başiskele kaymakamını bu yolların güvenliği konusunda kaç kere uyardığımı hatırlamıyorum,ilçe emniyet müdürülüğü ve tüm kolluk birimlerini trafik konusunda daha dikkatli olmaya davet ediyorum ediyorum.
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