Alaattin - bu şekilde trafiğe çıkan kişiye insan denirmi.bu canavardan öte birşey.bu adamın ehliyetini ilelebet iptal etmeli.buna vatandaşlık nufus kağıdı bile fazla.ben diyorumki toplumun huzur ve güvenini bozan toplumu rahatsız edici tutum ve davranışlarda bulunan devletin koyduğu kural ve yasakları takmıyan ,insan hayatını hiçe sayan canavar ruhlu ipsiz sapsız serseri tipleri ALLAH ıslah etsin ıslah olmayanlar en şiddetli şekilde belalarını bulsunlar