İhsaniye’ye bir dev sultan daha

Yeni sezona iddialı hazırlanan Kadınlar Voleybol 2.Lig temsilcimiz İhsaniyespor, önemli bir oyuncuyu daha kadrosuna dahil etti. Küçükyalı Yelken Kulübü’nde de oynamış olan Betül Dinçi alan ekip, böylece mevki pasör eksiğini de gidermiş oldu. Daha önce Denizli Gençlik Hizmetleri, Esenler, Arterus ve Küçükyalı Yelken Spor kulüplerinde oynamış olan güzel sporcu, 2019-2020 sezonu için İhsaniyespor’a imza attı.