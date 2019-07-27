Yeni sezona iddialı hazırlanan Kadınlar Voleybol 2.Lig temsilcimiz İhsaniyespor, önemli bir oyuncuyu daha kadrosuna dahil etti. Küçükyalı Yelken Kulübü’nde de oynamış olan Betül Dinçi alan ekip, böylece mevki pasör eksiğini de gidermiş oldu. Daha önce Denizli Gençlik Hizmetleri, Esenler, Arterus ve Küçükyalı Yelken Spor kulüplerinde oynamış olan güzel sporcu, 2019-2020 sezonu için İhsaniyespor’a imza attı.
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İhsaniye’ye bir dev sultan daha
Yeni sezona iddialı hazırlanan Kadınlar Voleybol 2.Lig temsilcimiz İhsaniyespor, önemli bir oyuncuyu daha kadrosuna dahil etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz