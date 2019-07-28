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Doğantepe’de Erenoğlu başkan oluyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL)’deki temsilcilerimizden Başiskele Doğantepespor, genel kurulunu bugün yapıyor.
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Bölgesel Amatör Lig (BAL)’deki temsilcilerimizden Başiskele Doğantepespor, genel kurulunu bugün yapıyor. Doğantepe merkezde yer alan Park Çay Bahçesi’nde yapılacak genel kurul, saat 15.00’te başlayacak. Mehmet Erenoğlu’ndan başka bir adayın çıkmayacağı genel kurulun ardından Erenoğlu, Doğantepe’nin resmen başkanı olacak.

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