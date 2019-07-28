Bölgesel Amatör Lig (BAL)’deki temsilcilerimizden Başiskele Doğantepespor, genel kurulunu bugün yapıyor. Doğantepe merkezde yer alan Park Çay Bahçesi’nde yapılacak genel kurul, saat 15.00’te başlayacak. Mehmet Erenoğlu’ndan başka bir adayın çıkmayacağı genel kurulun ardından Erenoğlu, Doğantepe’nin resmen başkanı olacak.
Bugün 00:10 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 13:55 TSİ
Doğantepe’de Erenoğlu başkan oluyor
Bölgesel Amatör Lig (BAL)’deki temsilcilerimizden Başiskele Doğantepespor, genel kurulunu bugün yapıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz