Olgun Veteranlar, bu yıl Doğu Kışla’da

Tuncay Budakin’in düzenlediği ve bu yıl ikincisinin gerçekleşeceği Kocaeli Olgunlar Veteranlar Futbol Turnuvası’nın heyecanı 15 Ağustos’ta başlayacak. Geçen yıl Yahya Kaptan Ferruh Duygu Tesisleri’ndeki dev organizasyon bu yıl Doğu Kışla’daki spor tesislerinde olacak. Turnuva iki ayrı kategoride gerçekleşecek. Genç Olgunlar’da 30 yaş ve üzeri 1990, 1989 ve 1988 doğumlu futbolcular mücadele verecek. Geçen sezon lisansı vize görmüş faal sadece bir futbolcunun oynamasına izin verilecek. Veteranlarda ise 40 yaş ve üzeri (1980, 1979 ve 1978 doğumlu) futbolcuların mücadelesi izlenecek. Bu kategoride faal oyuncu sınırı olmayacak. Komite Başkanı Tuncay Budakin iki kategoride toplam 20 ya da 24 takımın mücadele edeceğini belirtti ve tüm takımlara başarı diledi. Bilgi için 0 532 566 10 04 nolu telefona başvurulabiliyor.