İşte Kocaelispor’un transfer raporu

Kartepe kampı devam eden Kocaelispor’da çalışmalar sıkı bir şekilde devam ediyor. Dün sabah saha çalışması yapan, akşam ise salonda güçlenen Yeşil Siyahlılarda transfer yasağı kalktığında, takımda forma giyecek olan isimler de tempo düşürmüyor. Gün itibari ile kampta 9 yeni futbolcu bulunuyor. Bu sayının artacağı tahmin ediliyor. İşte yeni muhtemel transferlerimiz… Erdem ÖVÜÇ

İşte Kocaelispor’un yenileri:

Yakup Alkan (Forvet) – İstanbullu. Geçen sezon Çorum ile şampiyonluk yaşadı ve 32 maçta 21 gol attı. Alt liglerin en golcü isimlerinden. Tuzlaspor’da parladı. İstanbul takımı ile 61 maçta 39 kez fileleri havalandırdı. Kariyerinde, BAL’da 36 maçta 23, 3. Lig’de 147 maçta 82, kupada da 13 maçta 4 gole imza attı. Kocaelispor’a Tuzla forması ile de rakip oldu.

Ercüment Kafkasyalı (Kaleci)– 34 yaşında. Ankaralı. Engin Korukır’ın Sakarya’dan talebesi. Darıca GB’nin de iki sezon önce kalesini korudu. Geçen sezon eski adı Bugsaş olan Bak Spor’a devre arasında geçti ve bu iki takımda toplam 29 maça çıktı. Ercüment, Gençlerbirliği, Samsun, Konya, Osmanlı ve Karabük gibi takımların da kalesine geçti. Ercüment’in Süper Lig’de 6, 1. Lig’de 60, 2. Lig’de 119 maçı. Kariyerinde ilk kez 3. Lig’de mücadele edecek.

Batuhan Taha Yayıkçı (Stoper) - 23 yaşında. İstanbullu. Sol Stoper. Son olarak 2. Lig’e çıkan Kırşehirspor’da 31 lig 2 de kupa maçına çıktı. Fenerbahçe alt yapısında yetişti. Karagümrük, Tarsus İdmanyurdu ve Pazarspor’da da oynadı. 3. Lig’de 75, 2. Lig’de de 12 maçı var. Toplam 5 gol attı.

Erdinç Karakaş (Sol Bek)- 29 yaşında. Aydın Nazillili. Kırşehirspor’da şampiyonluk yaşayan sol bek geçen sezon 32 Lig, 2 de kupa maçında sahaya çıktı. Nazilli, Darıca, İnegöl, Diyarbekir ve Tire’de de forma gidi. Erdinç’in 2. Lig’de 34, 3. Lig’de de 241 maçı var. Toplam gol sayısı 7.

Talha Mayhoş (Orta Saha)- 31 yaşında. Sakaryalı. 10 numara pozisyonunda oynuyor. Son takımı 24 Erzincan. Geçen sezon Bayrampaşa ve Erzincan’da toplam 27 maça çıktı. Engin Korukır’ın Sakarya’dan futbolcusu. Gaziantep, Bursa Lüleburgaz, Adana, Samsun, Bandırma ve Bayrampaşa formaları da giydi. 1. Lig’de 110, 2. Lig’de 93, 3. Lig’de de 91 maçı var. Toplam gol sayısı 31.

Serdar Ümit Deniz (Orta Saha)- 30 yaşında. Ankaralı. Engin Korukır’ın Sakarya’dan öğrencisi. Geçen sezon Gümüşhane ve Diyarbekir formaları ile toplam 22 maça çıktı. Gençlerbirliği, Hacettepe, Keçiören, Sandıklı, Balıkesir ve Bodrum formalarını da terletti. 2. Lig’de 62, 3. Lig’de 205 maçta 26 golü var.

Semih Karadeniz (Sağ Bek) – 23 yaşında. Trabzonlu. Trabzonspor’da yetişti. Geçen sezon Trabzonspor A takımı ile 3 kupa, U-21 takımı 6, Zonguldak Kömür ile de 14 olmak üzere 23 maça çıktı, 2 de gole imza attı. 1461 Trabzon forması da giyen sağ bek, 2. Lig’de 16, 3. Lig’de 31 maçı bulunuyor.

Gökay Eser (Sağ Bek – Sağ Kanat)–Balıkesir Burhaniyeli. 20 yaşında. Göztepe’den kiralık. Geçen sezon Tokat Erbaa’da 22 lig, 1 de kupa maçında oynadı. 17 yaşında Göztepe’de profesyonel oldu. 2. Lig’de 1, 3. Lig’de de 22 maça çıktı.

Muhammed Yusuf Aygün (Ön Libero - Sağ Bek) 19 yaşında. 2000’li. Beşiktaş’tan bedelsiz verildi.