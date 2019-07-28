Gölcük’te 2.etap yarın başlıyor

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan 3.Lig 3.Grup temsilcisi Gölcükspor’da, ikinci etap çalışmaları başlıyor. 15 Temmuz’da Eriklitepe’de hazırlıklarına başlayan Kırmızı Siyahlılar, 11 günlük kampta iki hazırlık maçı yaptı. İlk maçında Belediye Derince ile 0-0 berabere kalan Gölcük ekibi, ikinci maçında ise Pendikspor’a 1-0 mağlup oldu.
ERİKLİTEPE’DE DEVAM
Yarın ikinci etap hazırlıklarına 19 futbolcu ve 3 kaleci ile başlayacak olan Gölcükspor, çalışmalarına Eriklitepe’de devam edecek. Kurban Bayramı’ndan bir gün önce ikinci etabı noktalayacak olan ekip, bu süreçte de hazırlık maçları da oynayacak. Gölcükspor kadrosuna son olarak, Yeni Nazillispor’da forma giyen forvet Sercan Bıyıklı’yı katmış, Erzin Belediyespor’dan 1995 doğumlu sol bek Yücel Candemir ile de her konuda anlaşmıştı.
İŞTE GÖLCÜKSPOR FUTBOLCU KADROSU:
İlyas Türengül
Soner Ay
Hüseyin Arslan
Erdem Korkmaz Güner
Osman Kerem Akyol
Akın Karaaslan
Emre Yüksektepe
İsmail Yüksek
Batuhan Boyoğlu
Furkan Özyapı
Emir Süleyman Öztürk
Hasancan Katılmış
Ali Mert Işık
Selim Dedekoç
Barış Şen
Volkan Özcan
Ferhat Aras
Yalçın Öztürk
Efkan Karaoğlu
Alihan Bel
Tayfun İkiz
Sercan Bıyıklı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz