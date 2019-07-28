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Gölcük’te 2.etap yarın başlıyor

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan 3.Lig 3.Grup temsilcisi Gölcükspor’da, ikinci etap çalışmaları başlıyor.
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Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan 3.Lig 3.Grup temsilcisi Gölcükspor’da, ikinci etap çalışmaları başlıyor. 15 Temmuz’da Eriklitepe’de hazırlıklarına başlayan Kırmızı Siyahlılar, 11 günlük kampta iki hazırlık maçı yaptı. İlk maçında Belediye Derince ile 0-0 berabere kalan Gölcük ekibi, ikinci maçında ise Pendikspor’a 1-0 mağlup oldu.

ERİKLİTEPE’DE DEVAM

Yarın ikinci etap hazırlıklarına 19 futbolcu ve 3 kaleci ile başlayacak olan Gölcükspor, çalışmalarına Eriklitepe’de devam edecek. Kurban Bayramı’ndan bir gün önce ikinci etabı noktalayacak olan ekip, bu süreçte de hazırlık maçları da oynayacak. Gölcükspor kadrosuna son olarak, Yeni Nazillispor’da forma giyen forvet Sercan Bıyıklı’yı katmış, Erzin Belediyespor’dan 1995 doğumlu sol bek Yücel Candemir ile de her konuda anlaşmıştı.

İŞTE GÖLCÜKSPOR FUTBOLCU KADROSU:

İlyas Türengül

Soner Ay

Hüseyin Arslan

Erdem Korkmaz Güner

Osman Kerem Akyol

Akın Karaaslan

Emre Yüksektepe

İsmail Yüksek

Batuhan Boyoğlu

Furkan Özyapı

Emir Süleyman Öztürk

Hasancan Katılmış

Ali Mert Işık

Selim Dedekoç

Barış Şen

Volkan Özcan

Ferhat Aras

Yalçın Öztürk

Efkan Karaoğlu

Alihan Bel

Tayfun İkiz

Sercan Bıyıklı

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