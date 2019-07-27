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Gölcük'te kurbanlık satışları başladı

Gölcük'te, kurbanlık satışları başladı.
Gölcük'te kurbanlık satışları başladı mask
Gölcük'te kurbanlık satışları başladı mask
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Selimiye Mahallesi mevkisinde kurulan hayvan pazarında Muş'tan getirdiği kurbanlıkları satan Abdurrezzak Tuncer, 60 büyükbaş hayvan getirdiğini belirtti. Satışların iyi olduğunu vurgulayan Tuncer, şunları söyledi: "Muş'ta beslenen hayvanlarımızın etti çok lezzetlidir. Özellikle Muş ve köylerinde beslenen hayvanları getiriyoruz. Bu yıl da yine Muş'tan 60 adet kurbanlık hayvanı özenle seçerek getirdik. Bu lezzetin sırı ise Muş dağlarında bulunan eşi benzeri olmayan bir bitki örtüsüdür. Yıl boyu Muş yaylalarında dolaşan hayvanlar, bolca kekik ve diğer illerde bulunmayan çiçeklerle beslenir. Bu da hayvanların etine lezzet katar. Bizim kurban satışlarımız hisseli satışlardı. 7 yıldır hisseli olarak satışlarımızı yaparken kurban alanlar çok memnun olmasından dolayı her yıl hissedarlar artıyor." Tuncer, Muş'tan getirdiği kurbanlıkların satıldığını sözlerine ekledi.

Bugün 14:03 TSİ AA Kocaeli- Ekonomi

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