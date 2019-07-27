Selimiye Mahallesi mevkisinde kurulan hayvan pazarında Muş'tan getirdiği kurbanlıkları satan Abdurrezzak Tuncer, 60 büyükbaş hayvan getirdiğini belirtti. Satışların iyi olduğunu vurgulayan Tuncer, şunları söyledi: "Muş'ta beslenen hayvanlarımızın etti çok lezzetlidir. Özellikle Muş ve köylerinde beslenen hayvanları getiriyoruz. Bu yıl da yine Muş'tan 60 adet kurbanlık hayvanı özenle seçerek getirdik. Bu lezzetin sırı ise Muş dağlarında bulunan eşi benzeri olmayan bir bitki örtüsüdür. Yıl boyu Muş yaylalarında dolaşan hayvanlar, bolca kekik ve diğer illerde bulunmayan çiçeklerle beslenir. Bu da hayvanların etine lezzet katar. Bizim kurban satışlarımız hisseli satışlardı. 7 yıldır hisseli olarak satışlarımızı yaparken kurban alanlar çok memnun olmasından dolayı her yıl hissedarlar artıyor." Tuncer, Muş'tan getirdiği kurbanlıkların satıldığını sözlerine ekledi.
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Gölcük'te kurbanlık satışları başladı
Gölcük'te, kurbanlık satışları başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz