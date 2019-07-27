Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Engin Taşdemir son günlerde ülke gündemini de meşgul eden belediye şirketleri ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Son olarak dün Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde, belediye başkanı Alinur Aktaş’ın 10 şirkette yönetim kurulu başkanı olduğunun ortaya çıkmasının ardından yayınlanan açıklamada Taşdemir şu ifadeleri kullandı; “Bursa Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili olay bize bir kez daha şeffaf belediyeciliğin gösterdi. Bursa’ya ait 10 şirketin yönetim kurulu bilgisi internet üzerinde yer alıyor. Bu bilgilere istediğiniz zaman ulaşabiliyorsunuz. Alinur Aktaş’ın etik dışı yönetim kurulu başkanlık görevleri de bu şekilde ortaya çıktı. Bu da şirketlerdeki şeffaflığın belediyelerdeki olumsuzlukların ortaya çıkmasında ne kadar etkili olduğunu bizlere gösterdi.

YÖNETİMLERİ GİZLENEN 7 ŞİRKET VAR

Ancak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde bu şeffaflık maalesef yok. Belediye iştiraki olan şirketlerin hiçbirinde yönetim kurulu üyeleriyle ilgili bilgi yer almıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre şu anda belediyenin UlaşımParkA.Ş.,AntikkapıA.Ş., Belde A.Ş., İZAYDAŞ, Kent Konut A.Ş., İzmit Su A.Ş. ve SekaparkA.Ş. isimli 7 şirket bulunuyor. Bu şirketlerin internet sitelerinde yönetim şemaları da bulunuyor. Ancak bu şemalarda yönetim kurulları yok, en üst organ olarak genel müdürlük makamı gösteriliyor. Yani yönetim kurulları saklanıyor. Merak edip sorduğumuzda cevap vermiyorlar, ‘ticari sır’ diyorlar.

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şirketleriyle ilgili bu durumu kamuoyunun takdirine sunuyor ve merak edilen şu sorulara cevap istiyorum; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kaç şirketin yönetim kurulunda yer alıyor? 7 şirketin yönetim kurulu üyeleri kimler? Bu yönetim kurulu üyeleri arasında eski ve mevcut AKP’li yönetici var mı? Yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu başkanları huzur hakkı adı altında aylık ne kadar ücret alıyor? Neden şirketlerin yönetim kurulu bilgilerini yayınlamıyorsunuz?

İZAYDAŞ

ULAŞIMPARK

BELDE A.Ş.

BELEDİYE İŞTİRAKLERİ