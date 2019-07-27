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25 Ocak'tan beri aranan cinayet zanlısı yakalandı

Kocaeli’de, daha önce işlediği kasten adam öldürme ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından hüküm giyen ve cezaevinden firar ettiği gerekçesiyle aranan kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Alınan bilgiye göre daha önce işlediği kastan adam öldürme ve ruhsatsız silah taşıma gibi çeşitli suçlardan yargılandığı mahkemelerce toplam 13 yıl 9 ay hapis cezası alan V.Ç. (43) yakalanarak gözaltına alındı. Cezasını çekmek üzere tutuklanarak cezaevine gönderilen V.Ç. 25 Ocak 2019 günü hükümlü bulunduğu cezaevinden firar etti. Her yerde aranan V.Ç.’nin Kocaeli’ye giriş yaptığını tespit eden polis ekipleri hemen harekete geçti. Aranan V.Ç., TEM otoyolu Derince mevkisinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Ç.  tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nuri AKÇAHARMAN

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