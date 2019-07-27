Gölcük’te muhteşem sünnet şöleni

Gölcük Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleni bu yıl 88 çocuğun aileleriyle birlikte katılımıyla gerçekleştirildi. Belediye Hizmet Binası’nın önünde Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in çocukları ve aileleri karşılamasıyla başlayan şölen Anıtpark’ta Çocuk Mehteran Takımı’nın konseriyle devam etti.

DUALAR EDİLDİ

Sultan Baba’ya gidilip duaların yapılması sonrasında Kongre Sarayı’ndaki programa geçildi. Çocukların heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okunurken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Yaşar Çakmak, Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’de katılarak sünnet şöleni heyecanına ortak oldu. Sünnet çocuklarıyla bol bol fotoğraf çektiren protokol üyeleri hediyeler dağıtıp, Mevlid-i Şerifi de dinlediler.

AİLELERE TEŞEKKÜR

Çocuklara ve ailelere seslenen Başkan Ali Yıldırım Sezer, “Genç kardeşlerimin hepsi bir birinden değerli pırıl pırıl çocuklar. Benim temennim ailelerimizin 2.mürvetleri olan damatlıklarını da görmeleridir. Çocuklarımıza şimdiden geçmiş olsun diyorum. Hayırlı uğurlu olsun” diyerek alışlarla konuşmasını tamamladı.

HAYIRLI OLSUN

Ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak da yaptığı konuşmada, “Ben de geleceğimiz çocuklarımız için sünnet merasiminin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Konuşmaların ardından Mevlid-i Şerif okundu. Hediye dağıtımı ve yemek ikramının yapılmasıyla şölen tamamlandı.