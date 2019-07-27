TÜPRAŞ sınavsız personel alacak

Türkiye sanayii sektörünün en büyük kuruluşu olan Tüpraş,kendi bünyesinde istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu.Güvenlik görevlisi, operatör ve teknisyen kadrolarında istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından yapılan personel alımında detaylar da belli oldu.

BAŞVURU ŞARTLARI NELEDİR?

Tüpraş tarafından yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

Operatör ve Teknisyen Personel İlanı Şartları 3’lü vardiya düzeninde çalışabilecek,

1991 ve sonrası doğumlu, Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

Çok Tehlikeli İşlerde çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmayan,

Kapalı mekan, daralan ve yüksekte çalışmaya engeli olmayan,

İşe kabulü halinde sürekli olarak Aliağa’da ikamet edebilecek,

Tercihen MS Office programlarını kullanabilen,

Tercihen İngilizce bilen

Özel Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuru şartları Özel Güvenlik Görevlisi personeli alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

En az lise mezunu, tercihen Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Yüksek Okulu mezunu olan,

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olan,

Silahlı ÖGG kimlik kartı olan ve tercihen özel güvenlik alanında tecrübeli,

Özel güvenlik görevlisi olarak çalışabilecek fiziksel kondisyon ve niteliklere sahip olan,

3’lü vardiya düzeninde çalışabilecek,

1988 ve sonrası doğumlu,

Erkek adaylar için Özel Güvenlik Meslek Yüksek Okulu mezunları hariç askerlikle ilişiği bulunmayan,

İşe kabulü halinde sürekli olarak Aliağa’da ikamet edebilecek,

Tercihen MS Office programlarını kullanabilen,

Tercihen İngilizce bilen.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN

Tüpraş personel alımına başvuru yapacak adayların müracaatlarını 30 Temmuz 2019 tarihine kadar yapması gerekmektedir. Başvuru hakkında Tüpraş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Tüm başvurular gizli tutulacaktır. Sınava başvuran adaylar süreç ile ilgili olarak SMS ve e-postayolu ile bilgilendirilecektir. 2018 yılında Tüpraş’ta sınava katılan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Elden, e-posta, mektup vb. yollar ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru Formlarında eksik veya yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresinden müracaatını yapması gerekmektedir.