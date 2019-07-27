Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Yorum - Benim bildiğim kırk yıldır bayramlaşma için oradan bu şekilde gidiş-geliş vardır. Çünkü o taraflarda bir çok arap kökenli Türk oturuyor, akrabalarıda suriye tarafında. Bayramda suriye ye geçip bayramlaşıp dönerler. Bunun şu anki ortamlar veya mülteciler ile ilgisi yok.