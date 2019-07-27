Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra Kilis Valiliğinin izni ile Suriye'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gidiyor.
Koşarak gittiler
Sabah saatlerinden itibaren Suriyeliler, gönderme alanında Göç İdaresi tarafından kurulan dev çadırlarda işlemlerin başlamasını bekledi. Yoğunluğun yaşandığı sınır hattında jandarma ve polis, Suriyelileri sıraya koyarak düzenli bir şekilde geçişlerin sağlıyor. Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk devam ederken, bazı Suriyelilerin ülkelerine koşarak gitmesi dikkat çekti. Kaynak: SÖZCÜ
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Yorumlar
(2 )
Yorum - Benim bildiğim kırk yıldır bayramlaşma için oradan bu şekilde gidiş-geliş vardır. Çünkü o taraflarda bir çok arap kökenli Türk oturuyor, akrabalarıda suriye tarafında. Bayramda suriye ye geçip bayramlaşıp dönerler. Bunun şu anki ortamlar veya mülteciler ile ilgisi yok.
Cemal - ALLAHc.c. kimsenin başına vermesin gerçekten çok zor bir durum.Ülkemizde insan gibi yaşamaya çalışanıda vaar hırsızlık arsız lık huzursuzluk yapanıda.(Çıktıklarında kapıyı kapatın kilitleyin anahtarıda kayıp deyin ülkelerinde dursunlar)
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