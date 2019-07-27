Juve, Merih Demiral kararını verdi

Juventus’un Sassuolo’dan 18 milyon euro karşılığında transfer ettiği milli futbolcumuz olan aynı zamanda Karamürsel İdman Yurdu alt yapısından yetişen Merih Demiral’ı daha fazla süre alması ve kendisini geliştirmesi için başka bir kulübe kiralık olarak göndereceği iddia edilmişti. Demiral’ın menajeri Cenk Melik Yazıcı, oyuncunun kesin olarak takımda kalacağını açıkladı. Demiral, hazırlık maçlarında sergilediği performans ile kısa sürede takıma adapte olması ile dikkatleri üzerine çekti.