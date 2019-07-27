Juventus’un Sassuolo’dan 18 milyon euro karşılığında transfer ettiği milli futbolcumuz olan aynı zamanda Karamürsel İdman Yurdu alt yapısından yetişen Merih Demiral’ı daha fazla süre alması ve kendisini geliştirmesi için başka bir kulübe kiralık olarak göndereceği iddia edilmişti. Demiral’ın menajeri Cenk Melik Yazıcı, oyuncunun kesin olarak takımda kalacağını açıkladı. Demiral, hazırlık maçlarında sergilediği performans ile kısa sürede takıma adapte olması ile dikkatleri üzerine çekti.
Bugün 15:03 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:07 TSİ
Juve, Merih Demiral kararını verdi
Juventus Merih Demiral'ı kiralık mı gönderecek? Futbol kulislerine meşgul eden bu iddiaya oyuncunun menajerinden net bir yanıt geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz