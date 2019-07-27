Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:15 TSİ- Yaşam G: Bugün 15:19 TSİ

Kocaeli için 5 günlük hava tahmini

Kocaeli’de sıcaklıklar artmaya devam ediyor.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli’de sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Önümüzdeki beş günde kavurucu geçecek sıcaklar için uzamanlar öğle saatlerinde dışarı çıkmamayı, mecbur kalınırsa vatandaşların gölgelik alanları tercih etmesi konusunda uyarıyor.

5 GÜN PARÇALI BULUTLU

Kocaeli Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün hava tahmin raporlarına göre, önümüzdeki 5 gün boyunca parçalı bulutlu bir hava hakim olacak… Gece ve gündüz sıcaklık değerleri 5 gün boyunca birbirine yakın seyredecek.

İŞTE KOCAELİ İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Bugün 15:15 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Mehmet Aslantuğ, Kocaeli'de çiftlik kurdu mask
Mehmet Aslantuğ, Kocaeli'de çiftlik kurdu
Karamürsel, Eymen’in sünnetinde buluştu mask
Karamürsel, Eymen’in sünnetinde buluştu
İngiliz gelin, gözyaşlarını tutamadı mask
İngiliz gelin, gözyaşlarını tutamadı
Kocaelililer bu hafta müziğe doyacak mask
Kocaelililer bu hafta müziğe doyacak
500 ağacı kurtarmak için piknik yapacaklar mask
500 ağacı kurtarmak için piknik yapacaklar
Sevilen polis, Karamürsel’e veda ediyor mask
Sevilen polis, Karamürsel’e veda ediyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ali Haydar Bulut vuruldu! mask
Ali Haydar Bulut vuruldu!
Kocaeli’de hayat pahalılaşıyor mask
Kocaeli’de hayat pahalılaşıyor
Bu pastanedeki poğaçalar, Türk'e 1, Suriyeli'ye 5 TL mask
Bu pastanedeki poğaçalar, Türk'e 1, Suriyeli'ye 5 TL
Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu! mask
Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu!
Lastik fabrikasında büyük yolsuzluk mask
Lastik fabrikasında büyük yolsuzluk
Gölcük'te intihar! Kendini ceviz ağacına astı... mask
Gölcük'te intihar! Kendini ceviz ağacına astı...

GALERİ

Bakır telden sanat eserleri üretiyor mask
Bakır telden sanat eserleri üretiyor
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı mask
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı
Eski ortağını kahvehanede kurşunladı mask
Eski ortağını kahvehanede kurşunladı
Enes Cengiz: Ben maganda değilim mask
Enes Cengiz: Ben maganda değilim
Hobi olarak başladığı resimde Almanya'da sergi açacak mask
Hobi olarak başladığı resimde Almanya'da sergi açacak
Derince'deki eski eş cinayeti anları güvenlik kameralarına yansıdı mask
Derince'deki eski eş cinayeti anları güvenlik kameralarına yansıdı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL