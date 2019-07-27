Kocaeli için 5 günlük hava tahmini

Kocaeli’de sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Önümüzdeki beş günde kavurucu geçecek sıcaklar için uzamanlar öğle saatlerinde dışarı çıkmamayı, mecbur kalınırsa vatandaşların gölgelik alanları tercih etmesi konusunda uyarıyor.

5 GÜN PARÇALI BULUTLU

Kocaeli Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün hava tahmin raporlarına göre, önümüzdeki 5 gün boyunca parçalı bulutlu bir hava hakim olacak… Gece ve gündüz sıcaklık değerleri 5 gün boyunca birbirine yakın seyredecek.

İŞTE KOCAELİ İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ