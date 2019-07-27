Onay verildi! Değirmendere için önemli proje

31 Mart Yerel seçimler öncesi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in sözünü verdiği Değirmendere Kuruçeşme Tekne Bağlama Yeri ve Sahil Düzenleme İmar Projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, onayladı.

KARARNAMEDE YER ALDI

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Değirmendere, Yalı Mahallesi, Kuruçeşme Mevkiinde yapılmasını planlanan, barınak ve kıyı kullanımları amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102/j maddesi ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu 7. madde uyarınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onayladı.

İHALE SÜRECİ

Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılacak bir aylık askı ilan – itiraz süreci sonunda, barınak ve kıyı kullanım amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kesinleşmesi bekleniyor. İmar planının kesinleşmesinin akabinde Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım planlaması dahilinde içerisinde belirli sayıda tekne bağlama yeri de içeren projenin ihale süreci başlayacak. 20 dönüm arazi üzerine yapılacak olan sahil düzenleme projesinin içerisinde sosyal alanlar, spor tesisleri ve yürüyüş parkurları gibi vatandaşın kullanabileceği birçok alan olacak.