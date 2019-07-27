Kocaeli’den aracı ile İstanbul’a gitmekte olan İYİ Parti Derince Teşkilatı üyesi Salih Işık, önünde seyreden aracın arkasındaki yazıları görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Aracı fotoğraflayarak sosyal medyada paylaşan Işık, yaptığı açıklamada, “Tüm sürücülerin dikkati bu araç üzerindeydi. Vatandaşın canına nasıl tak ettiyse böyle bir şey yapmış. Ben plakayı fotoğrafı çektikten sonra fark ettim, yazı o kadar dikkat çekiciydi düşünün” dedi.