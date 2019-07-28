Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:33 TSİ- Asayiş G: Bugün 11:34 TSİ

13 yaşındaki çocuk Sapanca Gölü'nde boğuldu

Kartepe Eşme sahilinde 2 arkadaşı ile birlikte sandalla göle açılan ve açıkta sandaldan inerek yüzmek isteyen 13 yaşındaki Eren Gültekin, Sapanca Gölünde boğuldu.

mask
mask
mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın

Alınan bilgiye göre Kartepe Uzuntarla’da ikamet eden Kartepe Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığında Zabıta olarak görev yapan Ahmet Gültekin’in 13 yaşındaki oğlu Eren Gültekin, akraba ziyaretine geldikleri Eşme’de yanındaki iki arkadaşı ile beraber sandalla göle açıldı. Kıyıdan uzaklaştıktan sonra yüzmek için göle atlayan 3 arkadaş yüzerken sandal göldeki akıntı nedeniyle yanlarından uzaklaştı. İki arkadaş gölden çıkarken Eren Gültekin ise gözlerden kayboldu. Kıyıdakilerden yardım isteyen iki arkadaşın haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

16 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler, iki arkadaşının verdiği ifadeler doğrultusunda gölde arama çalışmalarına başladı. Sapanca Gölüne gelen kurtarma timleri gölün altında dalgıçlarla ve suyun üzerinde botlarla arama çalışmaları yaptı. Havanın kararması ile birlikte dalgıçlar suyun altındaki çalışmalara ara verirken gölün üzerinde yüzeysel aramalar gece geç saatlere kadar devam etti. Yaklaşık 8 saat süren arama çalışmalarına rağmen Eren Gültekin’in cenazesine ulaşılamadı. Sapanca Gölü üzerinde yüzeysel arama çalışmaları devam ederken çalışmaların sabahın ilk ışıkları ile birlikte gölde arma çalışmalarına başlayan dalgıç ekipleri Gültekin'in cansız bedenine kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta 16 metre derinlikte ulaştı. Kurtarma ekliplerince kıyıya çıkartılan Gültekin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 09:33 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Gölcük'te intihar! Kendini ceviz ağacına astı... mask
Gölcük'te intihar! Kendini ceviz ağacına astı...
Kocaeli'de çıkan yangında binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı mask
Kocaeli'de çıkan yangında binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Ali Haydar Bulut'u vuran şahıs yakalandı! mask
Ali Haydar Bulut'u vuran şahıs yakalandı!
Yüzlerce kiloluk sacların altında kalan işçi yaralandı mask
Yüzlerce kiloluk sacların altında kalan işçi yaralandı
Kiralık ev tartışmasında anne ve oğlu dövüldü mask
Kiralık ev tartışmasında anne ve oğlu dövüldü
İstanbul'da 40 milyon liralık kaçak lüks araç operasyonu mask
İstanbul'da 40 milyon liralık kaçak lüks araç operasyonu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli’de hayat pahalılaşıyor mask
Kocaeli’de hayat pahalılaşıyor
Gölcük'te intihar! Kendini ceviz ağacına astı... mask
Gölcük'te intihar! Kendini ceviz ağacına astı...
Kadınlardan Yaşar Kardeş’e sert tepki! "Görevinden el çektirilsin" mask
Kadınlardan Yaşar Kardeş’e sert tepki! "Görevinden el çektirilsin"
Yonca Evcimik, Kocaeli'de davalık oldu mask
Yonca Evcimik, Kocaeli'de davalık oldu
Karamürsel'deki balıkçıda satılan müren balığı ilgi görüyor mask
Karamürsel'deki balıkçıda satılan müren balığı ilgi görüyor
İş için gitmişlerdi! Feci kazada 4 kişi öldü mask
İş için gitmişlerdi! Feci kazada 4 kişi öldü

GALERİ

Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı mask
Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı
Bakır telden sanat eserleri üretiyor mask
Bakır telden sanat eserleri üretiyor
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı mask
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı
Eski ortağını kahvehanede kurşunladı mask
Eski ortağını kahvehanede kurşunladı
Enes Cengiz: Ben maganda değilim mask
Enes Cengiz: Ben maganda değilim
Hobi olarak başladığı resimde Almanya'da sergi açacak mask
Hobi olarak başladığı resimde Almanya'da sergi açacak
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL