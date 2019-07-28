13 yaşındaki çocuk Sapanca Gölü'nde boğuldu

Alınan bilgiye göre Kartepe Uzuntarla’da ikamet eden Kartepe Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığında Zabıta olarak görev yapan Ahmet Gültekin’in 13 yaşındaki oğlu Eren Gültekin, akraba ziyaretine geldikleri Eşme’de yanındaki iki arkadaşı ile beraber sandalla göle açıldı. Kıyıdan uzaklaştıktan sonra yüzmek için göle atlayan 3 arkadaş yüzerken sandal göldeki akıntı nedeniyle yanlarından uzaklaştı. İki arkadaş gölden çıkarken Eren Gültekin ise gözlerden kayboldu. Kıyıdakilerden yardım isteyen iki arkadaşın haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

16 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler, iki arkadaşının verdiği ifadeler doğrultusunda gölde arama çalışmalarına başladı. Sapanca Gölüne gelen kurtarma timleri gölün altında dalgıçlarla ve suyun üzerinde botlarla arama çalışmaları yaptı. Havanın kararması ile birlikte dalgıçlar suyun altındaki çalışmalara ara verirken gölün üzerinde yüzeysel aramalar gece geç saatlere kadar devam etti. Yaklaşık 8 saat süren arama çalışmalarına rağmen Eren Gültekin’in cenazesine ulaşılamadı. Sapanca Gölü üzerinde yüzeysel arama çalışmaları devam ederken çalışmaların sabahın ilk ışıkları ile birlikte gölde arma çalışmalarına başlayan dalgıç ekipleri Gültekin'in cansız bedenine kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta 16 metre derinlikte ulaştı. Kurtarma ekliplerince kıyıya çıkartılan Gültekin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nuri AKÇAHARMAN