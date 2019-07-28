İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi yeni hizmet binası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve protokolün katılımıyla hizmete açıldı. Körfez Hacı Osman Mahallesi Bostan Sokak üzerinde açılan binanın açılış törenine Hisarcıklıoğlu ve Kıran’ın yanı sıra AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, şube başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

İlimizin gücünü her zaman arttırmalıyız

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan programın açılış konuşmasını yapan Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel “Odamız Kocaeli ilimizde 1983 yılında İzmit’te yaşam serüveni ile başlamış 2011 yılında Kocaeli temsilciğine ulaşmıştır. O günden buyana çalışmalarımızı tüm hızımızla sürdürüyoruz. Üyelerimize sunduğumuz hizmet kalitesini arttırarak açılışını gerçekleştirdiğimiz hizmet binamızla yolumuza devam edeceğiz. Kentimiz her zaman odamızı sahiplenmiştir. Bizim ilimiz üretiyor, geliştiriyor. Bu yüzden ilimizin gücünü her zaman arttırmalıyız. Yılbaşından buyana odamıza yapılan ziyaret sayısı bin 675’dir. Kocaeli’ye yaptığımız çalışmalarda ülkemize de katkı sunduğumuzun farkındayız. Çalışmalarımıza destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Denizciliğimiz ilk 15 arasında girdi

Doğusel’in ardından konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Bugün sevinci günümüzde yanımızda olan Sayın Bakanımız Fikri Işık’a teşekkür ediyorum. Denizcilik küresel ticarette en stratejik bir konumda yer almaktadır. Biz denizcilik anlamında lider ülkeler arasında olmak istiyoruz. Türk denizliği son dönemde uygulanan doğru uygulamalarla büyük bir ivme kazandı. Denizciliğimiz ilk 15 arasında girdi. Dünya’da tanına marka bir konuma geldik. Aynı zamanda kendi ihtiyaçlarımızın yanında tüm dünyaya ile çalışacak bir konuma geldik. Fakat alacağımız daha çok yol var” dedi.

Yılda 10 bin gemiyi Kocaeli’nde ağırlamaktayız

Sözlerine devam eden Hisarcıklıoğlu “ Gemi inşaat sanayimizi, tersanelerimizi, limanlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Hükümetimizle bu konularla ilgili görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Sizlerin her sıkıntılarınızı gerekli yerlere ulaştırıyoruz. Kocaeli Şubemizde örnek bir şubedir. Vedat kardeşimizde örnek bir çalışkanlıkla çalışmalarını sürdürüyor. Yılda 10 bin gemiyi Kocaeli’nde ağırlamaktayız. Avrupa’nın 7’inci en büyük kargo limanı konumundayız. Bu yüzden devletimizden limanlarımıza demiryolu bağlantılarının yapılmasını istiyoruz. Böylece kamyon trafiği de azalacaktır. Deniz Ticaret Odamızın yönetim kurulunu yürekten kutluyorum. Allah tüm girişimcilerimize hayırlı bol kazançlar nasip etsin” dedi.

Hep birlikte yeni bir fırtınaya giriyoruz

Hisarcıklıoğlu’nun ardından konuşan AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ise “Her hayırlı güzel işimizde yanımızda olmasından dolayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum. Kocaeli hem Marmara hem de Karadeniz’e olan bağlantısı ile çok önemli bir şehir. Limanların kapasitelerin kullanılması bizim için çok önemli. Denizciğin bu kadar önemli olduğu bir şehirde deniz ticaret odamızın olması çok önemliydi. Rızkın 10’da 9’u ticarettedir. Dünya ticaretinin her türlü sorunu bizleri yakından ilgilendiriyor. 2008 krizinde deniz ticaretiyle uğraşan insanlarımız çok sıkıntı çekti. Çok şükür o günleri geride bıraktık. Hep birlikte yeni bir fırtınaya giriyoruz. ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları hepimiz için önemli. Çin’in ticarette durdurulması ABD için çok önemli” dedi.

Fırsata çevirebiliriz

ABD ile Çin arasındaki savaş sürecek diyen Işık “Bütün bu mücadelede dikkatli olmalıyız fakat umutsuz olmamalıyız. Biz bu çekişmeden kazançlı çıkabiliriz. Önümüzdeki günlerde fırtına şiddetlenecektir. Bu süreci fırsata çevirmek denizcilik sektörü adına da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuya tüm çevrelerimizle yoğunlaşmamız gerekiyor. Böyle bir dönemin başında böyle bir hizmet binasının açılması gurur vericidir. Şehrimiz adına hizmet veren Vedat Bey başta olmak üzere tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri hep birlikte açılış kurdelesini kestikten sonra hizmete açılan binayı gezdi. Davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Nuri AKÇAHARMAN