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Erzurum Kongresi'nin 100.yılı anıldı

Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılı dolayısıyla Kocaeli Erzurumlular Vakfı tarafından İzmit Öğretmenevi'nde program gerçekleştirildi. Programda konuşan Vakıf Başkanı Ahmet Önal “Erzurum Kongresi istiklal ve istikbalimizin teminatıdır” dedi.
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Kurtuluş Savaşı'nın meşalesinin yakıldığı Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılı dolayısıyla Kocaeli Erzurumlular Vakfı tarafından Öğretmenevi'nde program düzenlendi. Ahmet Önal başkanlığındaki vakıf yönetimi tarafından hazırlanan program çerçevesinde tarihçi-yazar Muzaffer Taşyürek, tarafından 23 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılı dolayısıyla sunum gerçekleştirdi. Katılımın yoğun olduğu programda ayrıca Kocaeli Erzurumlular Vakfı'na geçmişte emekleri geçen isimlere plaket takdim edildi.

Katılım yüksekti

Kurtuluş Savaşı'nın meşalesinin yakıldığı Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılı dolayısıyla Kocaeli Erzurumlular Vakfı tarafından gerçekleştirilen programa Vakıf Başkanı Ahmet Önal’ın yanı sıra AKP Milletvekili İlyas Şeker, İl Gençlik Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, İzmit Milli Emlak Daire Başkanı Hüseyin Akgül, Derince Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Şaşkın, Kocaeli Valiliği Özel Kalem Müdürü Erhan Dündar, Kandıra Tapu Müdürü Hacı Cuma Karadeli, Kocaeli Milli Eğitim Şube Müdürleri Yakup Yaman, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, KEDFE Başkan Yardımcısı İlhami Önal, OL-FED Başkanı İsrafil Kamacı, Erzurum Dernekler Federasyonu Kadın Kolları Başkan Vekili Canan Soylu ve vakıf üyeleri katıldı.

Rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz

Programın açılış konuşmasını yapan Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal, "Her milletin tarihinde yaşamış olduğu bazı olaylar, o milletlerin kader çizgisini belirleyen ve tarihe konu olan olaylar vardır. Türklerin, Anadolu’ya gelişi sürecinde gerçekleşen Pasinler Savaşı ve devamında Malazgirt Zaferi, Türklüğün kaderini şekillendiren olaylardandır. Türklerin, Anadolu’yu fethetmesi ve bu coğrafyanın Türkleşmesi o günden bu güne sadece Anadolu’yu değil bütünüyle dünya tarihinin akışını belirleyen müstesna savaşlardır. 100 yıl önce Erzurum'da istiklal ve istikbal mücadelesinin meşalesini yakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hizmeti ve emeği geçen o şanlı heyeti, onlara misafirperverlik edip hizmet eden merhum Dadaşları, Türk vatanı uğruna ezelden ebede can verip kan döken bütün şehit ve gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz” dedi.

Cumhuriyet tarihinde çok önemli bir yer tutmaktadır

Önal’ın ardından konuşan AKP Milletvekili İlyas Şeker “Geçmişte vakfa hizmet eden büyüklerimizi unutulmaması çok güzel. Onlara plaket takdim edilmesi de çok değerli. Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılı çerçevesinde düzenlenen bu programda çok anlamlı buluyorum. Bu çerçevede vakıf başkanımızı ve yönetimini kutluyorum. Erzurum Kongresinin Cumhuriyet tarihimizde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bugün burada yapılacak olan sunumla da birlikte tarihimizi daha yakından inceleme ve anlama fırsatı yakalanacaktır” dedi.

Ülkemizin kaderini belirleyecek kararları burada aldık

Erzurum Kongresi ile ilgili sunum gerçekleştiren tarihçi-yazar Muzaffer Taşyürek yaptığı konuşmada “Bizlerin Erzurum Kongresini gençlerimize anlatmamız gerekiyor. Bugün Amerika bizi hala etkisi altında tutmak istiyor. Erzurum Kongresinde de bizi etkileri altına almak isteyenler vardı. Erzurum topraklarını Ermenistan’a ait olduğunu söyleyen bir başkan vardı. Onlar hedeflerinden vazgeçmedi. Ama bizlerde irademizi korumaya devam ediyoruz. Bizler tarihimizi en güçlü şekilde gençlerimize anlatmamız gerekiyor. Selanik nerede? Sorusuna Suriye’de cevabını veren gençler var. Bu anlamda bizim de çok fazla alacağımız bir yol var. Erzurum topraklarına peygamber gönderilmiş bir şehirdir. Biz Erzurum topraklarında yine vatanımızı ve milletimizi savunduk. Ülkemizin kaderini belirleyecek kararları da yine burada aldık” dedi.

25 kişiye plaket verildi

Program çerçevesinde Kocaeli Erzurumlular Vakfı'na geçmiş dönemlerde emekleri geçen KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’ye, Mustafa Selimoğlu adına kızları Berna Savur-Müge Erkan’a, Zeki Nihan adına kızı Nihal Arslan’a, Zekeriya Tiryaki’ye, Azmi Cihat Hatipoğlu’na, Dr. Mehmet Karanfil’e, Erinç Gürbüz’e, Çetin Hamşioğlu’na, Hayati Aydın’a, Cemal Barış’a, Hasan Kasap’a, Cemil Yıldırım adına Oğlu Cengizhan Yıldırım’a, Fatih Aydın’a, Turgay Karaman adına oğlu Emrah Karaman’a, Selami Öz’e, Sebahattin Budak’e, Hüseyin Demirci’ye, Bünyamin Kaplan’a, Ahmet Kaya’ya, İbrahim Hakkı Alptürk’e, Ahmet Yağız’a, Gürbüz Ilıcalı’ya ve Mehmet Gözübüyük’e plaket takdim edildi. Nuri AKÇAHARMAN

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Muhabir Nuri Akçaharman

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