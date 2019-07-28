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Yalana inandı 104 bin lirasını kaptırdı

Darıca'da, bankadan aradıklarını söyleyen telefon dolandırıcılarının hesabının kopyalandığı yalanına inanan V.Ş., 104 bin 400 TL'yi belirtilen hesaba yatırdı. Gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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Darıca'da yaşayan V.Ş.'ye bankadan aradıklarını söyleyen telefon dolandırıcıları, hesabının kopyalanmış olduğunu, bu nedenle hesabında bulunan paraları BDDK tarafından oluşturulan sanal hesaba göndermesini, hesabındaki paraların güvende olacağını söyledi. Dolandırıcıların yalanlarına inanan V.Ş. hesaplarında bulunan, kredi başvurusu yaparak aldığı toplam 104 bin 400 TL'yi belirtilen hesaba yatırdı. V.Ş.'nin şikayetçi olması üzerine polis soruşturma başlattı. Polis, V.K., K.S. ve U.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 3 kişi savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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