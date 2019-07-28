Cımbızdere Vadisi ziyaretçilerini bekliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların aileleri ile dinlenip stres atabileceği yeni alanlar oluşturmaya devam ediyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda tamamlanan Derince Cımbızdere Vadisi 25 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Çeşitli türlerde yüzlerce ağacın dikildiği Cımbızderede çocuklar için oyun grupları ve vatandaşların kullanabileceği kamelyalar inşa edildi. Çocuk ve yetişkinlerin dinlenip stres atabileceği Cımbızdere Vadisinde bin 700 metre yürüyüş yolu da bulunuyor.

BİN 622 AĞAÇ DİKİLDİ

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun bir şekilde çalışarak tamamladığı Cımbızdere Vadisinde farklı türlerde bin 547 ağacın dikimi yapıldı. Çalışmalar kapsamında Gold Raider Toros Sediri Atlas Sediri Dişbudak Tijli Erguvan Şeker Akçaağaç Kartopu Alev gibi ağaçlar dikildi. Ayrıca Karayemiş Elma Ceviz İncir Erik Vişne Dut Erik ağacı türünde ağaçların dikimi gerçekleştirildi. 221 adet de çalı grubu yerleştirildi. Ayrıca alanın sürekli yeşil kalması için damla sulama sistemi kuruldu.

KOCAELİ DAHA DA YEŞİLLENİYOR

Park Bahçe ve Yeşil Alan Dairesi gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmalarıyla şehrin ihtiyaç duyulan ve atıl alanlarına birçok fidan ve ağaç dikiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi sanayi faaliyetleriyle ülkenin ihracatına büyük katkı sağlayan Kocaelinin aynı zamanda var olan yeşil alanların korunması ve arttırılması amacıyla ağaçlandırma çalışmasını büyük önem veriyor.