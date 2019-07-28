Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:28 TSİ- Kültür-Sanat G: Bugün 10:29 TSİ

Cımbızdere Vadisi ziyaretçilerini bekliyor

Büyükşehir Belediyesi Derince Cımbızdere Vadisindeki çalışmaları tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu
mask
mask
mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların aileleri ile dinlenip stres atabileceği yeni alanlar oluşturmaya devam ediyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda tamamlanan Derince Cımbızdere Vadisi 25 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Çeşitli türlerde yüzlerce ağacın dikildiği Cımbızderede çocuklar için oyun grupları ve vatandaşların kullanabileceği kamelyalar inşa edildi. Çocuk ve yetişkinlerin dinlenip stres atabileceği Cımbızdere Vadisinde bin 700 metre yürüyüş yolu da bulunuyor.

BİN 622 AĞAÇ DİKİLDİ

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun bir şekilde çalışarak tamamladığı Cımbızdere Vadisinde farklı türlerde bin 547 ağacın dikimi yapıldı. Çalışmalar kapsamında Gold Raider Toros Sediri Atlas Sediri Dişbudak Tijli Erguvan Şeker Akçaağaç Kartopu Alev gibi ağaçlar dikildi. Ayrıca Karayemiş Elma Ceviz İncir Erik Vişne Dut Erik ağacı türünde ağaçların dikimi gerçekleştirildi. 221 adet de çalı grubu yerleştirildi. Ayrıca alanın sürekli yeşil kalması için damla sulama sistemi kuruldu.

KOCAELİ DAHA DA YEŞİLLENİYOR

Park Bahçe ve Yeşil Alan Dairesi gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmalarıyla şehrin ihtiyaç duyulan ve atıl alanlarına birçok fidan ve ağaç dikiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi sanayi faaliyetleriyle ülkenin ihracatına büyük katkı sağlayan Kocaelinin aynı zamanda var olan yeşil alanların korunması ve arttırılması amacıyla ağaçlandırma çalışmasını büyük önem veriyor.

Bugün 10:28 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Geleceğin öncüsü İzmit’te anılacak mask
Geleceğin öncüsü İzmit’te anılacak
Ormanya, BKM'nin filmine ev sahipliği yapacak mask
Ormanya, BKM'nin filmine ev sahipliği yapacak
Tarihi cami tam 687 yıldır ayakta duruyor mask
Tarihi cami tam 687 yıldır ayakta duruyor
Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı mask
Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı
Medet Başlılar’ın kaleminden Uzakdoğu mask
Medet Başlılar’ın kaleminden Uzakdoğu
İki asırlık kabre sahip çıkıldı mask
İki asırlık kabre sahip çıkıldı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli’de hayat pahalılaşıyor mask
Kocaeli’de hayat pahalılaşıyor
Gölcük'te intihar! Kendini ceviz ağacına astı... mask
Gölcük'te intihar! Kendini ceviz ağacına astı...
Kadınlardan Yaşar Kardeş’e sert tepki! "Görevinden el çektirilsin" mask
Kadınlardan Yaşar Kardeş’e sert tepki! "Görevinden el çektirilsin"
Yonca Evcimik, Kocaeli'de davalık oldu mask
Yonca Evcimik, Kocaeli'de davalık oldu
Karamürsel'deki balıkçıda satılan müren balığı ilgi görüyor mask
Karamürsel'deki balıkçıda satılan müren balığı ilgi görüyor
İş için gitmişlerdi! Feci kazada 4 kişi öldü mask
İş için gitmişlerdi! Feci kazada 4 kişi öldü

GALERİ

Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı mask
Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı
Bakır telden sanat eserleri üretiyor mask
Bakır telden sanat eserleri üretiyor
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı mask
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı
Eski ortağını kahvehanede kurşunladı mask
Eski ortağını kahvehanede kurşunladı
Enes Cengiz: Ben maganda değilim mask
Enes Cengiz: Ben maganda değilim
Hobi olarak başladığı resimde Almanya'da sergi açacak mask
Hobi olarak başladığı resimde Almanya'da sergi açacak
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL