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Pakize Teyze, dermanı Büyükşehir'de buldu

Diyalize girmek zorunda olan ve hastaneye ulaşım konusunda zorluklar yaşayan Pakize Teyzeye Büyükşehir Belediyesi derman oldu.
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İzmit Kulfalı köyünde ikamet eden 81 yaşındaki Pakize Aysal 5 yıldır böbrek yetmezliği ile mücadele ediyor. 5 yıl önce başlayan bu rahatsızlığı sebebiyle diyalize girmek zorunda kalan Pakize Teyzenin hastaneye ulaşım konusunda yaşadığı sıkıntılara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil ambulanslarıyla derman oldu.

HIZIR GİBİ YETİŞTİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Hasta Nakil Hizmeti İzmit Kulfalı köyündeki Pakize Teyzenin derdine adeta hızır gibi yetişti. Yaşadığı böbrek yetmezliği hastalığı nedeniyle diyalize gitmek zorunda olan Pakize Aysalı Hasta Nakil Hizmetlerinin ambulansları haftada üç gün Kocaeli Devlet Hastanesine titizlikle getiriliyor. Buradaki işlemleri biten Pakize Teyze hasta nakil araçları ile tekrar evine bırakılıyor.

BİZİ YALNIZ BIRAKMADINIZ

Pakize Aysalın kızı Nigar Basan Annemde hastalık 5 yıl önce başladı. Hastalığı nedeniyle hastaneye ulaşımımız çok zor oluyordu. Bir vesileyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden haberdar oldum. Ulaştım sıkıtımı açıklayıp yardım istedim. Allah razı olsun bizi yalnız bırakmadılar. Annemi hastaneye ulaştırarak derdimize derman oldu. 5 yıl oldu. Bu hizmeti verenlerden Allah razı olsun. Bize gelen ekip ile artık aile olduk. Bu hizmette emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ifadesi kullandı.

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