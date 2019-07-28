Hisarcıklıoğlu Recep Öztürk’ü örnek gösterdi

Körfez Ticaret Odası hafta sonu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ağırladı. KTO başkanı Recep Öztürk’ün ve KTO Meclis Başkanı Güngör Ayhan’ın ev sahipliği yaptığı organizasyona, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Ciler,DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, DTO Meclis Başkanı Kürşat Bal Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Dilek Çınar, Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Tufan Şahinkesen, oda yöneticileri, meclis üyeleri, kadın ve genç girişimciler kurulu üyeleri katıldı.

SES GETİRECEK PROJELERE BAŞLADIK

Rifat Hisarcıkoğlu’nun gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk , ‘’ Gerçekleştirdiğimiz bini aşkın üye ziyareti ile Türkiye’de odalar arasında üyesini en çok ziyaret eden ve sorunlarını dinleyen odaların başında yer alıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” projesiyle bir ilke imza attık. Şimdide Kocaeli Üniversitesi ile temelleri atılan, yakında kamuoyu ile paylaşacağımız yabancı öğrenciler ile yerli firmaları buluşturacağımız projemizi gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Komitelerimizin aktif olarak çalışması ve sağlam bir ekip kurmamız bizim en büyük şansımız. Yine kadın ve genç girişimciler kurulu üyelerimiz, pek çok organizasyon gerçekleştiriyor. Buradan hepsine teşekkürlerimi sunuyorum.

ÖZTÜRK ‘’BU BİR TESADÜF DEĞİL’’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ülkemiz için olduğu kadar, ticaret ve sanayi odalarının, hatta odaların bulunduğu şehirlerin gelişmesi için de çok önemli çalışmalar yapılıyor. Şüphesiz TOBB, ülkemizin her yönden teşkilatmış ve en güçlü sivil toplum kuruluşu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ekonomiden eğitime, sosyal hayata kadar birçok alanda önder bir kuruluş. Bu kapsamda baktığımızda Türkiye’nin itibarı en yüksek kuruluş lideri olmasının tesadüf olmadığını çok net bir şekilde anlayabiliyor ve bu çatının bir parçası olmaktan gurur duyduğumuzu belirtmek istiyoruz’’ dedi.

HİSARCIKLIOĞLU’NDAN KTO’YA ÖVGÜLER

Ziyaretinde Körfez Ticaret Odası’ndan övgü dolu sözlerle bahseden Rifat Hisarcıklıoğlu ‘’ Körfez Ticaret Odası Türkiye’nin en genç odalarından biri olmasına rağmen, gerek A sınıfı akredite bir oda olması, gerek dinamizmi ile Türkiye’nin sayılı odaları arasında yerini aldı. Gerçekleştirdiği üye ziyaretleri ve sektör sorunlarına eğilimi ile başarısını sürdüreceğine ve daha da başarılı olacağına inanıyorum. Recep Öztürk görmeyi arzuladığımız oda başkanlarından biridir. KTO yönetiminin çalışmaları örnek alınacak niteliktedir’’ dedi. Toplantının kalan kısmında ise yapılan çalışmalar üzerine sohbet edildi.