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Emeklilere kanser taraması

İzmit Belediyesi tarafından emeklilerin hizmetine sunulan emekli evlerinde kanser taraması yapıldı.  Belediye Başkanı Hürriyetin büyük önem verdiği ve...
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İzmit Belediyesi tarafından emeklilerin hizmetine sunulan emekli evlerinde kanser taraması yapıldı.  Belediye Başkanı Hürriyetin büyük önem verdiği ve en büyük hazinemiz diyerek nitelendirdiği emekliler için her şeyin düşünüldüğü emekli evlerinde  kültürden sanata  spordan sağlığa kadar her alanda hizmet veriliyor.

Şehrin farklı bölgelerinde hizmet veren 11 emekli evine kayıtlı 65 yaş üzeri üyeye Sağlık Müdürlüğü ekipler tarafından kolon kanseri taraması ile ilgili GGK kanser taraması testi kiti dağıtımı yapıldı.  Taramada her geçen gün hasta sayısı artan bu kanser türüyle ilgili bilgilendirmelerde yapıldı. Bu hizmetten dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyete teşekkürlerini ileten emekli evi sakinleri  ne kadar şanslı olduklarını da bir kez daha vurguladı.

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Yorumlar

(1)
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Mülayim Çoksert - Niçin 65 yaş üzeri?...KETEM'DE 50 yaş üzeri herkese bu hizmet ücretsiz veriliyor....

Yanıtla . 0Beğen 28 Temmuz 11:43

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