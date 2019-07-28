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CHP’li meclis üyesinden sürpriz evlilik teklifi

İzmit Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Devrim Bal, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Gülten Yılmaz’a evlilik teklifi etti.

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İzmit Belediyesi'nin en genç meclis üyelerinden olan CHP’li Meclis Üyesi Devrim Bal, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Gülten Yılmaz'a Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde romantik bir şekilde evlilik teklifi etti. Gülten Yılmaz, bu sürpriz teklif için "Hiç beklemediğim bir anda karşıma çıktığın gibi hiç beklemediğim evlilik teklifi. Evet seni ömrüm boyunca seveceğime söz veriyorum seni çok seviyorum" dedi. Terminalde bulunanlar genç çifti alkışlayarak destek verdi. Devrim Bal, bu sürprizini sosyal medyada şu ifadelerle paylaştı: "Beni ilk gördüğünde ki takım elbisem, çiçeğim ve yüzükle gittim, herşeyimle geri dönüyorum... Bu arada EVET dedi."

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