Akçakoca Meydanı açık hava müzesi gibi

İzmitin tarihinin yeniden yaşatılması ve tarih turizmine kazandırılması amacıyla önemli bir yere sahip olan Akçakoca Osmanlı Meydanı şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin görmeden ayrılmadıkları bir yer haline geldi. Açık hava müzesi niteliğindeki meydan öğrencilerin geçmişlerini öğrenebilecekleri bir okul özelliği de taşıyor. Devlete topluma ve dine önderlik yapmış önemli şahsiyetlerin rölyef baskı ve öğütlerine yer verilen meydan müzeyi andıran bir yapıya sahip.

MUHTEŞEM MANZARA EŞLİĞİNDE GEZİ

Osmanlının değerlerini kültürünü gösteren rölyef tablo heykel ve baskılarla donatılarak müze gibi olan Akçakoca Meydanında dinlenme fırsatı bulan ziyaretçiler muhteşem manzara eşliğinde İzmitin güzelliğini görme fırsatı da buluyor. Meydanda ayrıca misafirler için Kayı Boyu Günlük Yaşam Alanı bulunurken burada Kayı Boyunda yaşayan bir ailenin bir gününde neler yaşadığını gösteren heykeller ve yaşam alanlarını bire bir sunan yapılar bulunuyor. İzmit Körfezinin muhteşem manzarasına sahip bu meydan görenleri kendine hayran bıraktırıyor.

ÖNEMLİ ŞAHSİYETLERİN RÖLYEF BASKI VE ÖĞÜTLERİ VAR

Akçakoca Meydanında sanatsal çalışmalar da yer alıyor. Sanatsal çalışmalarla Şeyh Edebali Ertuğrul Gazi Osman Gazi Orhan Gazi Haymana Hatun gibi devlete topluma ve dine önderlik yapmış önemli şahsiyetlerin rölyef baskı ve öğütleri yer alıyor. Meydandaki Kuruluş Yolculuğu Sanat çalışmalarıyla toplumsal bilinçlenme geçmişi bir görsel tarih olarak gelecek nesillere aktarılıyor. Çevre düzenleme çalışmalarıyla meydana adını veren Akçakoca Beyin heykeli de dikildi. Akçakoca Meydanı çevresinde sivil mimari örneklerin yanı sıra Osmanlı dönemine ait Akçakoca Dere Cami ve Süleyman Paşa Hamamı da bulunuyor.

BAŞVURULAR İNTERNET SİTESİNDE

Kocaelinin tarihi turistlik ve doğal mekânlarını ücretsiz olarak gezmek isteyen vatandaşlar WWW.GEZGORKOCAELI.COM internet adresini ziyaret ederek katılmak istedikleri turu seçebiliyor. En az 20 kişi olmak ve 18 yaşından büyük olmak kaydıyla gruplar gezmek istedikleri turu internet sitesinden seçerek başvuru yapabiliyor. Başvurmak isteyen vatandaşlar ayrıca Büyükşehir 153 Çağrı Merkezini de arayabiliyor.