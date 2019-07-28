İYİ Parti İl Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde tüm ilçelerde eş zamanlı olarak stand açarak, partiye üyelik kampanyası başlattı. İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı, üyelik kampanyası kapsamında Yürüyüş Yolu üzerinde stand kurdu. Standı hiç boş bırakmayan Yönetim kurulu üyeleri, ilk 2 günde 50 ye yakın yeni üye kaydetti. Standı sürekli ziyaret eden İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ilgiden çok memnun olduğunu ifade ederek, "Hem standımıza hem de ilçe başkanlığımıza gelerek üye olmak isteyen pek çok vatandaşımız var. 'İyi olmayı yarına bırakmayın' sloganıyla yola çıktık ve çok güzel karşılık bulduk. Standımız 4 Ağustos Pazar akşamına kadar açık olacak. İzmitimizin tüm İYİ insanlarını davet ediyoruz" dedi.
Bugün 11:29 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 11:30 TSİ
İYİ Parti'ye 2 günde 50 üye
İYİ Parti İl Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde tüm ilçelerde başlattığı üyelik kampanyası kapsamında İzmit'te de Yürüyüş Yolu üzerinde stand açtı.
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Yorumlar
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İzmit Li - Koskoca İzmit'te 50 kişi üye yapmış ve bununla gururlanmış, sizde bunun haberi yapmışsınız...
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