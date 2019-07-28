İYİ Parti'ye 2 günde 50 üye

İYİ Parti İl Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde tüm ilçelerde eş zamanlı olarak stand açarak, partiye üyelik kampanyası başlattı. İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı, üyelik kampanyası kapsamında Yürüyüş Yolu üzerinde stand kurdu. Standı hiç boş bırakmayan Yönetim kurulu üyeleri, ilk 2 günde 50 ye yakın yeni üye kaydetti. Standı sürekli ziyaret eden İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ilgiden çok memnun olduğunu ifade ederek, "Hem standımıza hem de ilçe başkanlığımıza gelerek üye olmak isteyen pek çok vatandaşımız var. 'İyi olmayı yarına bırakmayın' sloganıyla yola çıktık ve çok güzel karşılık bulduk. Standımız 4 Ağustos Pazar akşamına kadar açık olacak. İzmitimizin tüm İYİ insanlarını davet ediyoruz" dedi.