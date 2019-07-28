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Nefes borusuna poğaça takıldı, hayatını kaybetti

Kandıra Kerpe’de poğaça yerken lokmanın boğazına takılması sonucu nefessiz kalan 68 yaşındaki kadın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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Alınan bilgiye göre İzmit Marina Esnafları Ticari Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Balıkçı Salih Reis teknenin sahibi Salih Meriçcoşar'ın eşi Yasemin Meriçcoşar (68) 10 günlük tatil için kızı ile birlikte Kandıra Kerpe’ye gitti. Burada kiraladığı evde poğaça yiyen Meriçcoşar, boğazına lokma takılması sonucu bir süre nefessiz kaldı. Annesinin soluksuz kaldığını fark eden kızı durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Meriçcoşar’ı yaptıkları ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen Meriçcoşar kurtarılamadı. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Meriçcoşar’ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. İzmit Turgut Mahallesinde ikamet eden Yasemin Meriçcoşar’ın cenazesi Turgut Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 12:15 TSİ - Asayiş

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