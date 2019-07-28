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Otomobilden pompalı tüfekle ateş ettiler

Gebze'de otomobilden pompalı tüfekle rastgele ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı.
Otomobilden pompalı tüfekle ateş eden 2 şüpheli yakalandı mask
Otomobilden pompalı tüfekle ateş eden 2 şüpheli yakalandı mask
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tatlıkuyu Mahallesi 1308. ve 1310. Sokak'ta bir otomobilden pompalı tüfekle ateş edildiği yönünde yapılan ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 1310. Sokak'ta söz konusu otomobili durdurarak, araçtaki Mücahit Ömer K. ve Hüseyin D'yi gözaltına aldı. Otomobilde bulunan pompalı tüfeğe el konulurken, sokakta 2 fişek bulundu. Şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

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Yorumlar

(1)
01

Karadenizli - Ulan şerefsiz köpekler burası Afrika ülkesi mi ? O pompalıyı alacaksın bunların ...... ..... ki akılları başlarına gelsin..!

Yanıtla . 0Beğen 28 Temmuz 13:20

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