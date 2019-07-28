İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tatlıkuyu Mahallesi 1308. ve 1310. Sokak'ta bir otomobilden pompalı tüfekle ateş edildiği yönünde yapılan ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 1310. Sokak'ta söz konusu otomobili durdurarak, araçtaki Mücahit Ömer K. ve Hüseyin D'yi gözaltına aldı. Otomobilde bulunan pompalı tüfeğe el konulurken, sokakta 2 fişek bulundu. Şüpheliler, polis merkezine götürüldü.
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Otomobilden pompalı tüfekle ateş ettiler
Gebze'de otomobilden pompalı tüfekle rastgele ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı.
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Yorumlar
(1 )
Karadenizli - Ulan şerefsiz köpekler burası Afrika ülkesi mi ? O pompalıyı alacaksın bunların ...... ..... ki akılları başlarına gelsin..!
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