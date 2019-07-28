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CHP'li başkandan itiraf niteliğinde açıklama

CHP Kandıra İlçe Başkanı Volkan Bulgurcu, CHP’nin yaklaşan kongre dönemi öncesinde önemli açıklamalar yaparak, 31 Mart seçimlerinde başarısız olduklarını söyledi
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Yaklaşan kongre süreci ile birlikte CHP Kocaeli'de gündem oldukça hareketli. Özellikle mevcut ilçe başkanlarının tekrar aday olup olmayacağı önemli bir soru işareti. Hem kongre gündemi ile ilgili hem de 31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili gazetemize konuşan CHP Kandıra İlçe Başkanı Volkan Bulgurcu açıklamalarda bulundu.

“ADAYLIK İÇİN YAZI GELMEDİ”
CHP Kandıra İlçe Başkanı Volkan Bulgurcu yeniden ilçe başkan adayı olup olmayacağıyla ilgili, “Kim aday olur, olmaz bilmiyorum. Şu anda bize gelen yazı yok. Bir karar alınsın bakacağız. Olup olmayacak belli değil. Kim ne derse desin kişilerin demesi ile olmuyor bu işler. Bir ekip işidir, ekip olursa bu işler olur. Biz geçirdiğimiz dönemde önümüzdeki 5 yılın temellerini attık’’ dedi

“5 YILIN TEMELLERİNİ ATTIK”


Geçirdikleri dönemde önlerindeki 5 yılın temellerini attıklarını belirten Bulgurcu sözlerine şöyle devam etti: ‘‘Millet ittifakı kapsamında Kandıra’da İyi Parti’den aday gösterildi. Biz de İyi Parti adayını destekledik. Partilerimiz ittifak sürecine uyum sağladı. Merkez ilçede olduğu gibi biz de Kandıra’da ittifaka destek verdik. Uyumlu çalıştık. Herhangi bir sorun yaşamadık.

BAŞARILI OLSAK SEÇİMİ KAZANIRDIK
31 Mart Yerel Seçimleri’nde Kandıra’da başarılı olamadıklarının altını çizen bulgurcu, “Kendimizi başarılı bulmuyoruz. Başarılı olsak seçimi kazanırdık. Kaybettiğimiz için kendimizi başarılı görmüyoruz. Demek ki halkımızın bizden başka istekleri de var. Bunları tamamlamaya çalışacağız."

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