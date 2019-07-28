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ADD'den Aygün'e Cumhuriyet TIR'ı tepkisi

Atatürkçü Düşünce Derneği İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz bir açıklama yayınlayarak, derneğin kuruluşunun 30. yılı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatmasının yüzüncü yılı nedeniyle yola çıkan Cumhuriyet tırlarının tüm Türkiye’yi dolaştığını söyledi. Kavaz, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ise, Cumhuriyet Tırının kent merkezinde konuşlanmasına izin vermediğini belirtti.
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“ATATÜRK DÜŞMANLIĞI”

Cumhuriyet Tırının, gittiği her il ve ilçede en merkezi konuma park ederek ziyaretçileriyle buluştuğunu kaydeden Kavaz, “Kocaeli’nin Derince ilçesindeki AKP Belediye Başkanı Zeki Aygün, kent merkezinde konuşlanmasına izin vermemiştir. Daha önce Kocaeli AKP il başkanlığı ve 24. dönem milletvekilliği de yapmış olan bu şahsın, Atatürk’ün ismini taşıyan, Cumhuriyet Tırına koskoca Derince meydanında yer vermemesi, Atatürk düşmanlığından başka bir şeyle izah edilemez.” ifadelerini kullandı.

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