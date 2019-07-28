ADD'den Aygün'e Cumhuriyet TIR'ı tepkisi

“ATATÜRK DÜŞMANLIĞI”
Cumhuriyet Tırının, gittiği her il ve ilçede en merkezi konuma park ederek ziyaretçileriyle buluştuğunu kaydeden Kavaz, “Kocaeli’nin Derince ilçesindeki AKP Belediye Başkanı Zeki Aygün, kent merkezinde konuşlanmasına izin vermemiştir. Daha önce Kocaeli AKP il başkanlığı ve 24. dönem milletvekilliği de yapmış olan bu şahsın, Atatürk’ün ismini taşıyan, Cumhuriyet Tırına koskoca Derince meydanında yer vermemesi, Atatürk düşmanlığından başka bir şeyle izah edilemez.” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz