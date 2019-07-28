Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:51 TSİ- Gündem G: Bugün 12:54 TSİ

EYT Derneği o tarihte açılıyor

Gebze Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği’nin resmi açılışı 22 Eylül’de yapılacak
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kısaca EYT diye adlandırılan emeklilikte yaşa takılanlar dernekleşmenin ardından federasyonlaşmayı hedeflemiş, genel merkezin ardından ülkemizde ilk dernek Gebze’de kurulmuştu. Mustafapaşa Mahallesi, Şehit Yılmaz Argon Caddesi, No: 116/E adresindeki derneğin resmi açılışı 22 Eylül’de yapılacak.

İZMİT’TE DE KURULACAK

Dernek federasyonlaşmak için beş ilde dernek kurma kararı alırken, il merkezi olmadığı için Gebze’ye dernek vermek istenmediği ancak genel merkezin ikna edildiği öğrenildi. Gebze’de kurulan dernek, Türkiye genelinde kurulan ilk dernek olurken, bugüne kadar ülke genelinde 7-8 civarında dernek kurulduğu, İzmit’te de dernek kurulacağı öğrenildi.

Bugün 12:51 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Onay verildi! Değirmendere için önemli proje mask
Onay verildi! Değirmendere için önemli proje
Karamürsel'deki balıkçıda satılan müren balığı ilgi görüyor mask
Karamürsel'deki balıkçıda satılan müren balığı ilgi görüyor
Cumhuriyet TIR’ına Derince Belediyesi’nden onay çıkmadı! mask
Cumhuriyet TIR’ına Derince Belediyesi’nden onay çıkmadı!
Çetin Emeç Üst Geçidi yeni eğitim sezonuna yetişecek mask
Çetin Emeç Üst Geçidi yeni eğitim sezonuna yetişecek
Lojmanlar, ihtiyaç sahiplerine tahsis edilecek mask
Lojmanlar, ihtiyaç sahiplerine tahsis edilecek
Trafikte bir garip uyarı (!) mask
Trafikte bir garip uyarı (!)
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli’de hayat pahalılaşıyor mask
Kocaeli’de hayat pahalılaşıyor
Gölcük'te intihar! Kendini ceviz ağacına astı... mask
Gölcük'te intihar! Kendini ceviz ağacına astı...
Kadınlardan Yaşar Kardeş’e sert tepki! "Görevinden el çektirilsin" mask
Kadınlardan Yaşar Kardeş’e sert tepki! "Görevinden el çektirilsin"
Yonca Evcimik, Kocaeli'de davalık oldu mask
Yonca Evcimik, Kocaeli'de davalık oldu
Karamürsel'deki balıkçıda satılan müren balığı ilgi görüyor mask
Karamürsel'deki balıkçıda satılan müren balığı ilgi görüyor
İş için gitmişlerdi! Feci kazada 4 kişi öldü mask
İş için gitmişlerdi! Feci kazada 4 kişi öldü

GALERİ

Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı mask
Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı
Bakır telden sanat eserleri üretiyor mask
Bakır telden sanat eserleri üretiyor
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı mask
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı
Eski ortağını kahvehanede kurşunladı mask
Eski ortağını kahvehanede kurşunladı
Enes Cengiz: Ben maganda değilim mask
Enes Cengiz: Ben maganda değilim
Hobi olarak başladığı resimde Almanya'da sergi açacak mask
Hobi olarak başladığı resimde Almanya'da sergi açacak
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL