EYT Derneği o tarihte açılıyor

Kısaca EYT diye adlandırılan emeklilikte yaşa takılanlar dernekleşmenin ardından federasyonlaşmayı hedeflemiş, genel merkezin ardından ülkemizde ilk dernek Gebze’de kurulmuştu. Mustafapaşa Mahallesi, Şehit Yılmaz Argon Caddesi, No: 116/E adresindeki derneğin resmi açılışı 22 Eylül’de yapılacak.
İZMİT’TE DE KURULACAK
Dernek federasyonlaşmak için beş ilde dernek kurma kararı alırken, il merkezi olmadığı için Gebze’ye dernek vermek istenmediği ancak genel merkezin ikna edildiği öğrenildi. Gebze’de kurulan dernek, Türkiye genelinde kurulan ilk dernek olurken, bugüne kadar ülke genelinde 7-8 civarında dernek kurulduğu, İzmit’te de dernek kurulacağı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz