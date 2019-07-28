Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:02 TSİ- Gündem G: Bugün 13:05 TSİ

15 Temmuz raporunun neden yayınlanmadığı ortaya çıktı

Meclis'teki komisyonun hazırladığı raporun yayımlanmamasının altında AİHM çekincesi yatıyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 3 yıl geçti. Muhalefet liderleri yaptıkları konuşmalarda, Meclis’te oluşturulan darbe komisyonunun raporunun yayımlanmamasına dikkat çekerek, sebeplerini sormuşlardı. Gazete Duvar’da yer alan habere göre; raporun yayımlanmamasının altında AİHM çekincesi yatıyor.

“AİHM’DE FETÖ’CÜLER DELİL OLARAK KULLANIR DİYE RAPOR YAYINLANMADI”

Meclis Başkanlığına sunulan ancak basılmayan rapor, Genel Kurul’da da görüşülmedi. Komisyonda görev yapmış AKP’li bir milletvekili ise raporun yayınlanmama nedenini “FETÖ yargılamaları”yla ilişkilendirdi. Raporda başta CHP’nin muhalefet şerhi olmak üzere, önemli açıklamalar ve tespitler olduğuna dikkat çeken Komisyon üyesi, “AİHM’de FETÖ’cüler delil olarak kullanır diye rapor yayınlanmadı” dedi. Rapor yayınlanmış ve Meclis’te görüşülmüş olsa 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili Meclis raporu olarak referans niteliğinde bir çalışma olarak tarihe geçecekti.

Bugün 13:02 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Onay verildi! Değirmendere için önemli proje mask
Onay verildi! Değirmendere için önemli proje
Karamürsel'deki balıkçıda satılan müren balığı ilgi görüyor mask
Karamürsel'deki balıkçıda satılan müren balığı ilgi görüyor
Cumhuriyet TIR’ına Derince Belediyesi’nden onay çıkmadı! mask
Cumhuriyet TIR’ına Derince Belediyesi’nden onay çıkmadı!
Çetin Emeç Üst Geçidi yeni eğitim sezonuna yetişecek mask
Çetin Emeç Üst Geçidi yeni eğitim sezonuna yetişecek
Trafikte bir garip uyarı (!) mask
Trafikte bir garip uyarı (!)
Ülkü Ocakları üyesini falakaya yatırdı! mask
Ülkü Ocakları üyesini falakaya yatırdı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli’de hayat pahalılaşıyor mask
Kocaeli’de hayat pahalılaşıyor
Gölcük'te intihar! Kendini ceviz ağacına astı... mask
Gölcük'te intihar! Kendini ceviz ağacına astı...
Kadınlardan Yaşar Kardeş’e sert tepki! "Görevinden el çektirilsin" mask
Kadınlardan Yaşar Kardeş’e sert tepki! "Görevinden el çektirilsin"
Yonca Evcimik, Kocaeli'de davalık oldu mask
Yonca Evcimik, Kocaeli'de davalık oldu
Karamürsel'deki balıkçıda satılan müren balığı ilgi görüyor mask
Karamürsel'deki balıkçıda satılan müren balığı ilgi görüyor
İş için gitmişlerdi! Feci kazada 4 kişi öldü mask
İş için gitmişlerdi! Feci kazada 4 kişi öldü

GALERİ

Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı mask
Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı
Bakır telden sanat eserleri üretiyor mask
Bakır telden sanat eserleri üretiyor
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı mask
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı
Eski ortağını kahvehanede kurşunladı mask
Eski ortağını kahvehanede kurşunladı
Enes Cengiz: Ben maganda değilim mask
Enes Cengiz: Ben maganda değilim
Hobi olarak başladığı resimde Almanya'da sergi açacak mask
Hobi olarak başladığı resimde Almanya'da sergi açacak
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL