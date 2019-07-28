Babacan'a gidecek ilk milletvekili!

Samsun Bağımsız milletvekili Erhan Usta, meclis gündemine taşınan EYT teklifine destek vermesi ve "Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları"gerekçesiyle parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle disiplin kuruluna sevk edilerek, MHP'den ihraç edilmişti. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Samsun’da bağımsız büyükşehir belediye başkan adayı olan Usta, %21,05 oy almıştı.
ALİ BABACAN'A YEŞİL IŞIK YAKTI
Yeniçağ gazetesinden Fatih Ergin’in haberine göre; Erhan Usta'nın bir süredir temas halinde olduğu eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın kurmaya hazırlandığı yeni partide yer alacağı iddiası, daha önce gündeme gelmişti.
Ali Babacan'ın ekibine yakın isimlerin aktardığına göre, MHP’den ihraç edilmesinin ardından Bağımsız Samsun Milletvekili olan Erhan Usta’nın yeni partiye tamamen yeşil ışık yaktığı belirtildi. Erhan Usta'nın önümüzdeki günlerde Babacan'ın ekibine dahil olarak yeni parti çalışmalarına doğrudan katılması beklenirken, Samsun'da MHP teşkilatlarında Erhan Usta ile hareket edecek çok sayıda isimin olduğu da belirtiliyor. Usta, Babacan ile birlikte 10 yıl Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmıştı.
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Yorumlar
(3 )
Cenk - Karadenzililerin kül-yutmaz uyanık insanlar olduğundan şüphemiz yok da FETÖ'nün Samsun ağı herkesi şaşkına çeviriyor ! Samsunlular ne zaman uyanacak ?.. Halâ bekliyoruz !
Şamil Kafkas - Şimdi eski fetöcüler yavaş yavaş meydana çıkacak ..bunları ilerki günlerde göreceğiz. Hiç uğraşmayın bu vatanı sizlere böldürmeyeceğiz..!!
Körfezli -
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