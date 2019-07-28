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Hisarcıklıoğlu, Çınar ve ekibiyle buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı seçilen Dilek Çınar ve ekibi ile bir araya geldi
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Kadın Girişimciler Kurulu başkanı ve üyeleri ile birlikte Kadın Girişimcilik Kurul üyesi olan Pelin Özkal’ın Filiz Akkaş ile ortak olduğu, MAPSİS Havacılık ve Savunma Sanayi’nin Üretim Tesisi’nin Açılış Töreni’ne Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Dilek Çınar ve icra kurulu üyeleri ile birlikte katıldı. Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, TOBB ve Oda-Borsalar ne iş yapar diyenlerin, Filiz Akkaş’ın ve Pelin Özkal’ın başarı hikayesine odaklanmasını istedi.

ÇINAR VE EKİBİNİ TEBRİK ETTİ

Ardından Deniz Ticaret Odası’nın yeni yapılan binasının açılışına katılan Hisarcıklıoğlu’nu, Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Dilek Çınar ve ekibi burada çiçeklerle karşıladı. Kadın girişimcilerin yaptıkları projeleri anlatan Çınar, tamamlanan ve planlanan projelerle ilgili Hisarcıklıoğlu’na bilgi verdi. Çınar ve ekibinin projelerini dinleyen Hisarcıklıoğlu, başarılı çalışmalarından dolayı Dilek Çınar ve ekibini tebrik etti.

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