Hisarcıklıoğlu, Çınar ve ekibiyle buluştu

Kadın Girişimciler Kurulu başkanı ve üyeleri ile birlikte Kadın Girişimcilik Kurul üyesi olan Pelin Özkal’ın Filiz Akkaş ile ortak olduğu, MAPSİS Havacılık ve Savunma Sanayi’nin Üretim Tesisi’nin Açılış Töreni’ne Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Dilek Çınar ve icra kurulu üyeleri ile birlikte katıldı. Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, TOBB ve Oda-Borsalar ne iş yapar diyenlerin, Filiz Akkaş’ın ve Pelin Özkal’ın başarı hikayesine odaklanmasını istedi.
ÇINAR VE EKİBİNİ TEBRİK ETTİ
Ardından Deniz Ticaret Odası’nın yeni yapılan binasının açılışına katılan Hisarcıklıoğlu’nu, Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Dilek Çınar ve ekibi burada çiçeklerle karşıladı. Kadın girişimcilerin yaptıkları projeleri anlatan Çınar, tamamlanan ve planlanan projelerle ilgili Hisarcıklıoğlu’na bilgi verdi. Çınar ve ekibinin projelerini dinleyen Hisarcıklıoğlu, başarılı çalışmalarından dolayı Dilek Çınar ve ekibini tebrik etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz