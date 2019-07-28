Yahya Kaptan'da 5 günlük ceset bulundu

Edinilen bilgi ve iddialara göre İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi Rüzgârlı Sokak'ta bulunan F44 Blok'un çatısında kısa bir süre önce başlayan izolasyon çalışmasında işi yapan 73 yaşındaki Yusuf Çırak'ın, yaklaşık 5 gündür apartmana gelmediği öğrenildi. F-44 Blok sakinlerinin "Bir koku var" ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Yusuf Çırak'ın cesedinin yaklaşık 5 gündür apartmanın çatısında olduğunu tespit etti. Talihsiz adamın cesedi itfaiye ekiplerinin yardımıyla çatıdan indirildi. Yusuf Çırak'ın hayatını neden kaybettiği gerçekleştirilecek olan otopsi işleminin ardından belli olacak.