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Yahya Kaptan'da 5 günlük ceset bulundu

İzmit'te izolasyon işi yapan bir işçinin cesedi, 5 gün sonra çatıda bulundu
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Edinilen bilgi ve iddialara göre İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi Rüzgârlı Sokak'ta bulunan F44 Blok'un çatısında kısa bir süre önce başlayan izolasyon çalışmasında işi yapan 73 yaşındaki Yusuf Çırak'ın, yaklaşık 5 gündür apartmana gelmediği öğrenildi. F-44 Blok sakinlerinin "Bir koku var" ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Yusuf Çırak'ın cesedinin yaklaşık 5 gündür apartmanın çatısında olduğunu tespit etti. Talihsiz adamın cesedi itfaiye ekiplerinin yardımıyla çatıdan indirildi.  Yusuf Çırak'ın hayatını neden kaybettiği gerçekleştirilecek olan otopsi işleminin ardından belli olacak.

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