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Royalcity tanışma partisinde buluştu

Akkurt Group tarafından Yahya Kaptan'da akıllı ev sistemiyle yaptırılan 130 ultra lüks daireden oluşan Royal City sakinleri havuz başı partisinde bir araya gelerek tanışma olanağı buldu.
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Akkurt Group tarafından Yahya Kaptan'da akıllı ev sistemiyle yaptırılan130 ultra lüks daireden oluşan Royal City yönetimi havuz başı partisiyle sitede yaşayanlar için tanışma partisi düzenledi. Düzenlenen havuz başı tanışma partisinde müzik dinletisiyle aileler ve çocuklar eğlenceyi doyasıya yaşadı. Akkurt Royal City’de yaşayan aileler havuz başı partisinde hem komşuluk ilişkilerini geliştirdi hem de site yönetimi ile tanışma fırsatı yakaladı. 22 dönüm arazi üzerine inşa edilmiş 8 bloktan oluşan Royal City’nin toplam maliyeti yaklaşık 100 milyon TL’dir. İçerisinde Restoran Kafe, güvenlik, kamera güvenliği, kapalı otopark, Türk hamamı, fitness, sauna, buhar odaları, 10 yıllığına kiralanan 52 dönüm orman alanı, hobi bahçesi, yürüyüş parkuru, piknik alanı, uzaktan kumandayla elektrik, su, doğalgaz, klima kontrolü, yerden ısıtma, ısı pay ölçeri, asansör, paratoner, iskan ve kat mülkiyeti tapuları alınmış hemen oturulabilecek durumda daireler yer alıyor.

52 dönüm orman içinde gerçek bir yaşam alanı

Ramada Otel Sahibi ve aynı zamanda Akkurt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt tarafından 2018 Eylül ayında 20 ay gibi bir sürede tamamlanan projenin yüzde 90’ı satılmış durumda bulunuyor. Kalan dairelerden 3+1, 4+1, normal daireler, 4+2, 6+2, çatı dubleks konutlar ise şanslı sahiplerini bekliyor. Ayrıca inşaat alanının yüzde 30’u kullanılırken yüzde 70’i ise yeşil alan olarak kullanılıyor. Akkurt Royal City Site Yöneticisi Cengiz Aktaş düzenlenen etkinlik ile ilgili, “Burası yaklaşık 8 aydır aktif olarak yerleşime başladı. Konutların yapımında büyük emeği geçen Sayın Kemalettin Akkurt’a ve şirket yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Bizlere gerçek bir yaşam alanında barınma imkanı sundular. Bizde site yönetimi olarak bu yaz bir tanışma, kaynaşma partisi düzenlemek istedik. Önemli olan buradaki komşuların sıcak ilişkiler kurmasıdır” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 15:02 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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