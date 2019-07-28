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5 bin Suriyeli daha bayram tatili için ülkesine gitti

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 5 bini bulurken 40 dereceye yaklaşan sıcakta geçişler devam ediyor.
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Suriyeliler, Kurban Bayramı’nı ülkesinde geçirmek için Kilis Valiliği online randevu sistemine kayıt yaptırdı. Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis’e gelen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye gidiyor. Sınırda uzun kuyruklar oluşturan Suriyelilerin izdiham oluşturmamaları için polis gerekli tedbirleri alarak Suriyelileri guruplar halinde ülkesine geçişleri sağlıyor. Sabah saatlerinden itibaren Suriyeliler, gönderme alanında Göç İdaresince kurulan dev çadırlarda işlemlerin başlamasını bekledi.

Yoğunluğun yaşandığı sınır hattında polis, Suriyelileri sıraya koyarak düzenli bir şekilde geçişlerin sağlıyor. Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk devam ederken, bazı Suriyelilerin ülkelerine koşarak gitmesi dikkat çekti. Bazı Suriyelilerin ülkelerindeki akrabaları için aldıkları hediyeleri taşımakta zorluk çektikleri görüldü. Sağlık Müdürlüğü görevlileri de 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını kontrol ederek aşı kartı olmayanlara aşı yapıyor. Polis, sınır kapısında izdiham yaşanmaması için tedbirler alıyor.

5 Bin Suriyeli geçiş yaptı

Sabah saatleri itibariyle sınırda yoğunluğa yol açan Suriyeliler'den ülkesine gidenleri sayısı 5 bini aşarken Suriyelilerin göç idaresince kayıtları yapıldıktan sonra pasaport polisinin son işlemlerinin ardından gümrük görevlileri nezaretinde tahsis edilen otobüsler ile Azez ilçesine gidiyor. Suriyelilerin bayrama gidişi 9 Ağustos’a kadar devam edecek.

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Yorumlar

(1)
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Körfezli - Uygur Türkleri sınır dışı edilsin Bu hainlerde istedikleri gibi gitsin gelsin.....

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Yanıtla . 0Beğen 28 Temmuz 15:40

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