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Şehima’ın beyaz gelinlik hayali gerçek oldu

Başiskele Kullar’da ikamet eden Down sendromlu 29 yaşındaki Şehima Eşkin, ailesi ve sevenlerinin de katıldığı damatsız düğün yaparak beyaz gelinlik hayalini gerçekleştirdi.
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Başiskele Kullar Mehmetağa Mahallesi Dereboyu Sokak adresinde ikamet eden emekli Kemal Eşkin ile ev hanımı Cemile Eşkin’in Down sendromlu kızları 29 yaşındaki Şehima Eşkin, hastalığı nedeniyle evlenmesi doktoru tarafından sakıncalı görülünce ailesi ve sevenlerinin de katıldığı damatsız düğün yaptı. Başiskele Kullar Fetih Kültür Merkezinde düzenlenen düğüne Eşkin ailesinin akrabaları, sevenleri ve davetliler katıldı. Süslenen gelin arabası ve konvoylar eşliğinde düğün salonuna gelen beyaz gelinlikli Şehima’ın mutluluğu ise gözlerinden okunuyordu. Burada akrabaları ve arkadaşları tarafından yol bağı yapılarak karşılandı, alkışlarla araçtan indi.

Dans etti, oyun oynadı
Düğün boyunca babası Kemal Eşkin’in kendisine eşlik ettiği Şehima, salonu dolduran davetlinin önünde babası ile birlikte sahneye çıkarak ilk dansını yaptı. Hayali olan beyaz gelinliğini giymenin mutluğunu yaşayan Şehima ve babası zaman zaman duygusal anlar yaşadı. İlk dansın ardından orkestranın çaldığı oyun havaları eşliğinde oynamaya başlayan Şehima’ya davetliler de eşlik etti. Oyun havalarının ardından takı törenine geçildi. Ailesi başta olmak üzere akrabaları ve davetliler Şehima için aldıkları ziynet eşyalarını ve çeşitli hediyeleri genç kıza vererek kendisini tebrik etti.

En iyi şekilde yetiştirmeye gayret ettik
Tek çocukları olan kızını gelinlik içinde gördüğü için mutlu olduğunu belirten anne Cemle Eşkin, “Çocukluğundan beri sürekli mutlu etmeye çalıştık. Bu zamana kadar geldik. Bu onun hayaliydi. Bizler ölmeden, bize bir şey olmadan bu hayalini gerçekleştirmek istedik. Kendisi de çok istiyordu. Akrabalarımızı ve yakınlarımızı davet ettik. Zaten bizi de çağırın diyorlardı. Herkes çok merak ediyordu. Çok sevilen bir çocuk. Herkesten saygı görüyoruz. 8 yaşındayken kalp ameliyatı oldu ve bugüne kadar eğimini aksatmadı. Kendisini hep en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ettik” dedi.

Hayalimdi, çok mutluyum

Sevinç gözyaşları döken baba Kemal Eşkin de "Çok mutluyum, mutluluktan ağlıyoruz. Ufaklıktan beri gelinlik giyme hevesi vardı. Şimdi gerçekleşti. Sevinç gözyaşı döküyoruz." dedi. Küçüklüğünden beri evlenme hayali olduğunu ifade eden Şehima Eşkin, "Bugün düğünüm olacak. Çok mutluyum. Annem babam da mutlu. Eskiden beri hayal ediyordum” dedi. Düğüne katılan davetliler akşam saatlerine kadar gönüllerince eğlendi. Nuri AKÇAHARMAN

 

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