Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kaza, öğle saatlerinde Denizli Mahallesi Kirazpınar Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Yusuf Konak yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, Yusuf Konak traktörün altında kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Konak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yusuf Konak'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz