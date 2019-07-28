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Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Gebze ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Yusuf Konak (30), yaşamını yitirdi.
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Kaza, öğle saatlerinde Denizli Mahallesi Kirazpınar Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Yusuf Konak yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, Yusuf Konak traktörün altında kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Konak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yusuf Konak'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bugün 16:44 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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