Gündüz çift kale maç yapan Yeşil Siyahlılar dinlendikten sonra akşamki antrenmanda kuvvet çalışması yaptı. Ağırlıklarla gerçekleşen setleri 8’er tekrar yapan Kocaelisporlu futbolcular yenileme çalışması ile antrenmanı tamamladı. Ekibimiz dün de çift antrenmanla günü tamamladı. Teknik Direktör Engin Korukır bugün öğlen yaptıracağı antrenmanın ardından takıma 2 gün izin verecek ve Yeşil Siyahlılar Perşembe günü toplanacak. Erdem ÖVÜÇ
Bugün 16:54 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:56 TSİ
Kocaelispor kuvvetleniyor!
Kocaelispor’da Kartepe kampı hazırlıkları ile günde yapılan çift antrenmanla devam ediyor. Son antrenmana yeni transfer Feridun Kıroğlu da katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz