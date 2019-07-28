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Kocaelispor kuvvetleniyor!

Kocaelispor’da Kartepe kampı hazırlıkları ile günde yapılan çift antrenmanla devam ediyor. Son antrenmana yeni transfer Feridun Kıroğlu da katıldı.

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Gündüz çift kale maç yapan Yeşil Siyahlılar dinlendikten sonra akşamki antrenmanda kuvvet çalışması yaptı. Ağırlıklarla gerçekleşen setleri 8’er tekrar yapan Kocaelisporlu futbolcular yenileme çalışması ile antrenmanı tamamladı. Ekibimiz dün de çift antrenmanla günü tamamladı. Teknik Direktör Engin Korukır bugün öğlen yaptıracağı antrenmanın ardından takıma 2 gün izin verecek ve Yeşil Siyahlılar Perşembe günü toplanacak. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 16:54 TSİ - Spor

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