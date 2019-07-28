Kocaelispor aşığı Berat yardım bekliyor

Tedavisi hayli maliyetli olan Minik Berat yardımlarımızı bekliyor. Kök hücre rahatsızlığı bulunan Berat’ın ailesi tedavi gördüğü hastaneden raporlarını alacakve Berat, kök hücre tedavisinin yapıldığı Hindistan’da bir hastaneye gidecek. Kocaeli Valiliği’nin de Berat için devreye gireceği öğrenilirken, aile oğulları için destek istiyor.

DESTEK İÇİN - Berat’ın annesi Gülcan Ersoylu

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