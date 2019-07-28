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Kocaelispor aşığı Berat yardım bekliyor

Gözlerini Kocaelispor ile açan ve İzmit Üçtepe Köyü’nde ikamet eden 10 yaşındaki Berat Ersoylu 3.500 çocukta bir rastlanan DMD (Dushenne Muskuler Distrofi) hastalığına yakalandı.

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Tedavisi hayli maliyetli olan Minik Berat yardımlarımızı bekliyor. Kök hücre rahatsızlığı bulunan Berat’ın ailesi tedavi gördüğü hastaneden raporlarını alacakve Berat, kök hücre tedavisinin yapıldığı Hindistan’da bir hastaneye gidecek. Kocaeli Valiliği’nin de Berat için devreye gireceği öğrenilirken, aile oğulları için destek istiyor.

DESTEK İÇİN - Berat’ın annesi Gülcan Ersoylu

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