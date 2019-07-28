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Bu futbolcu katkı sağlar

Kocaelispor’un 2. Lig takımlarından Şanlıurfaspor’dan kampa getirdiği ve transfer yasağı kalktığında sözleşme imzalatılacak olan futbolculardan Feridun Kıroğlu’nun Yeşil Siyahlıların ofans hattına önemli katkı sağlaması beklenirken, daha önceki kulüplerinden de futbolcu için olumlu referanslar verildi.
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FERİDUN KIROĞLU KİMDİR?

24 yaşında. Trabzonlu. Sol kanatta ve forvette oynayabiliyor. Geçen sezon 2. Lig takımlarından Şanlıufaspor forması ile 27 maça çıktı. Karagümrük, Başakşehir, Eyüp, Bayrampaşa ve Bandırmaspor’da oynadı. 1. Lig’de 28 maçta 3 gol, 2. Lig’de de 123 maçta 20 gole imza attı. 

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