Bugün 17:07 TSİ - Spor

Bu futbolcu katkı sağlar

Kocaelispor’un 2. Lig takımlarından Şanlıurfaspor’dan kampa getirdiği ve transfer yasağı kalktığında sözleşme imzalatılacak olan futbolculardan Feridun Kıroğlu’nun Yeşil Siyahlıların ofans hattına önemli katkı sağlaması beklenirken, daha önceki kulüplerinden de futbolcu için olumlu referanslar verildi.