Bu futbolcu katkı sağlar

FERİDUN KIROĞLU KİMDİR?
24 yaşında. Trabzonlu. Sol kanatta ve forvette oynayabiliyor. Geçen sezon 2. Lig takımlarından Şanlıufaspor forması ile 27 maça çıktı. Karagümrük, Başakşehir, Eyüp, Bayrampaşa ve Bandırmaspor’da oynadı. 1. Lig’de 28 maçta 3 gol, 2. Lig’de de 123 maçta 20 gole imza attı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz