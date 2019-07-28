Hoş geldin Ege Durak!

Yeşil Siyahlılar uzun süredir eksik olan konulardan birisi de basın departmanıydı. Bu anlamda da harekete geçen kulüp, Ege Durak’ı Kocaelispor Medya Sorumlusu olarak getirdi.Sosyal medya hesapları ve web sitesi ile ilgilenecek olan fanatik Kocaelisporlu Ege Durak, gazeteci Süleyman Durak’ın da oğlu.
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Yorumlar
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İzmit Li - Türkiye'm torpilsiz bir işin yok. o kadar gazeteci ve halkla ilişkiler mezunu varken kimlere görev vermişler...
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