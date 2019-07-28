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Hoş geldin Ege Durak!

Kocaelispor’da kurumsal çalışmalar da bir yandan devam ediyor.

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Yeşil Siyahlılar uzun süredir eksik olan konulardan birisi de basın departmanıydı. Bu anlamda da harekete geçen kulüp, Ege Durak’ı Kocaelispor Medya Sorumlusu olarak getirdi.Sosyal medya hesapları ve web sitesi ile ilgilenecek olan fanatik Kocaelisporlu Ege Durak, gazeteci Süleyman Durak’ın da oğlu.

 

Bugün 17:07 TSİ - Spor

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Yorumlar

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İzmit Li - Türkiye'm torpilsiz bir işin yok. o kadar gazeteci ve halkla ilişkiler mezunu varken kimlere görev vermişler...

Yanıtla . 0Beğen 28 Temmuz 17:26

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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