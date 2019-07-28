Kocaelispor'da yönetim toplanıyor

Kocaeli Ticaret Odası’nda akşam saatlerinde bir araya gelecek olan Yeşil Siyahlı yönetimin aldığı kararları Kocaelispor Basın Sözcüsü Haşmet Uçar’ın yarın basın mensupları ile düzenlenecek basın toplantısı ile kamu oyuna duyurması bekleniyor.