Kocaeli Ticaret Odası’nda akşam saatlerinde bir araya gelecek olan Yeşil Siyahlı yönetimin aldığı kararları Kocaelispor Basın Sözcüsü Haşmet Uçar’ın yarın basın mensupları ile düzenlenecek basın toplantısı ile kamu oyuna duyurması bekleniyor.
Bugün 17:08 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 17:10 TSİ
Kocaelispor'da yönetim toplanıyor
Kocaelispor yönetim kurulu haftalık toplantılarına yarın devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz