Gölcükspor 4 hazırlık maçı yapacak

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan Gölcükspor’da ikinci etap çalışmaları 2 günlük iznin ardından bugün başlıyor. 20 futbolcu ve 3 kaleci ile çalışmalarına devam edecek olan Gölcükspor’da son transfer Yücel Candemir de kafiledeki yerini alacak. Bu akşam İhsaniye Stadı’nda antrenman yapacak olan Şimşekşler antrenmanın ardından Eriklitepe’ye çıkarak ikinci etap çalışmalarına başlayacak.
9’UNDA RAKİP İNEGÖL
Bu arada Teknik Direktör Taner Gülleri’nin raporu doğrultusunda Gölcük ekibi 4 hazırlık maçı yapacak. 1,4,7 ve 9 Ağustos’ta kendisini deneyecek olan Gölcükspor’da sadece 9 Ağustos’taki rakip belli oldu. Kırmızı Siyahlılar bu tarihte ikili ilişkileri hayli olan 2. Lig takımlarından İnegölspor ile İhsaniye Stadı’nda karşılaşacak. Maç saati önümüzdeki günlerde belli olacak
GÖLCÜKSPOR İKİNCİ ETAP KADROSU
İlyas Türengül
Soner Ay
Hüseyin Arslan
Erdem Korkmaz Güner
Osman Kerem Akyol
Akın Karaaslan
Emre Yüksektepe
İsmail Yüksek
Batuhan Boyoğlu
Furkan Özyapı
Emir Süleyman Öztürk
Hasancan Katılmış
Ali Mert Işık
Selim Dedekoç
Barış Şen
Volkan Özcan
Ferhat Aras
Yalçın Öztürk
Efkan Karaoğlu
Alihan Bel
Tayfun İkiz
Sercan Bıyıklı
Yücel Candemir
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz