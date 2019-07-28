Gölcükspor 4 hazırlık maçı yapacak

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan Gölcükspor’da ikinci etap çalışmaları 2 günlük iznin ardından bugün başlıyor. 20 futbolcu ve 3 kaleci ile çalışmalarına devam edecek olan Gölcükspor’da son transfer Yücel Candemir de kafiledeki yerini alacak. Bu akşam İhsaniye Stadı’nda antrenman yapacak olan Şimşekşler antrenmanın ardından Eriklitepe’ye çıkarak ikinci etap çalışmalarına başlayacak.

9’UNDA RAKİP İNEGÖL

Bu arada Teknik Direktör Taner Gülleri’nin raporu doğrultusunda Gölcük ekibi 4 hazırlık maçı yapacak. 1,4,7 ve 9 Ağustos’ta kendisini deneyecek olan Gölcükspor’da sadece 9 Ağustos’taki rakip belli oldu. Kırmızı Siyahlılar bu tarihte ikili ilişkileri hayli olan 2. Lig takımlarından İnegölspor ile İhsaniye Stadı’nda karşılaşacak. Maç saati önümüzdeki günlerde belli olacak

GÖLCÜKSPOR İKİNCİ ETAP KADROSU

İlyas Türengül

Soner Ay

Hüseyin Arslan

Erdem Korkmaz Güner

Osman Kerem Akyol

Akın Karaaslan

Emre Yüksektepe

İsmail Yüksek

Batuhan Boyoğlu

Furkan Özyapı

Emir Süleyman Öztürk

Hasancan Katılmış

Ali Mert Işık

Selim Dedekoç

Barış Şen

Volkan Özcan

Ferhat Aras

Yalçın Öztürk

Efkan Karaoğlu

Alihan Bel

Tayfun İkiz

Sercan Bıyıklı

Yücel Candemir